逾半直資學校申調整學費　聖保羅男女中學擬加5.7%　每年6.45萬元

踏入5月，直資學校陸續向教育局呈交2019/20學年的財政預算，並決定是否申請調整學費。截至5月3日，教育局共收到39份直資學校調整學費申請，佔整體約54%，以及22份不調整學費的通知書。 《香港01》統計各間直資學校於2019/20學年的擬定學費，暫時以位於大埔的羅定邦中學提出的加幅最高，達12.8%。傳統名校聖保羅男女中學今年繼續申請加學費，計劃由去年6.1萬元，加價5.7%至來年6.45萬元；該校IB國際文憑課程亦計劃加價約5.5%，至來年9.65萬元。

聖保羅男女中學計劃加價5.74%，增至2019/20年度6.45萬元。（資料圖片）

根據教育局資料，截至2018年9月，本港共有72間直資學校，當中包括51間中學、12間小學及9間中學暨小學。

教育局表示，截至本年5月3日，共收到39份直資學校調整學費的申請，以及22份不調整學費的通知書。局方指，會按既定程序處理有關申請，在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

羅定邦中學擬加12.8% 每年學費2.2萬

《香港01》統計各間直資學校網頁資料，在已公布2019/20年度學費的學校當中，以羅定邦中學增幅最高，2019/20年度計劃加價12.8%，由1.95萬元增至2.2萬元。

至於傳統名校方面，中西區名校聖保羅男女中學計劃加價5.74%，學費由2018/19年度6.1萬元，增至2019/20年度6.45萬元。該校的IB國際文憑課程方面，則計劃計劃加價約5.5%，由9.15萬元至來年9.65萬元。

聖保羅男女中學附屬小學計劃加學費5%，由6萬元增至來年6.3萬。

聖保羅男女中學附屬小學計劃加學費5%，增至來年6.3萬。（資料圖片）

聖保羅男女中學及附屬小學設有學費減免計劃，以及為清貧學生提供適切支援。受惠的清貧學生有機會獲得全數學費減免，亦可獲發額外獲發助學金，支付教科書、校內午膳、校服等開支。

拔萃男書院、協恩中學暫無調整學費

另外，根據網頁資料，名校拔萃男書院及協恩中學暫無調整學費。至於其他有提出加學費的直資學校，每年學費加幅大約4%至5%。

教育局表示，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。

港大同學會書院、聖士提反書院加幅待定

而港大同學會書院及聖士提反書院，預料亦會在下學年加費，具體數字將於稍後時間再公布；而優才（楊殷有娣）書院中學部及小學部、英華書院及英華小學，來年學費仍保持不變。

根據網頁資料，拔萃男書院暫無調整學費。（資料圖片）

教育局續指，在審批過程中，教育局會檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免／獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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