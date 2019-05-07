浸大持續教育學院9月開辦自資護理學士　學額80個　每年學費9.4萬

本港公營醫療系統長期出現醫護人手短缺問題，浸會大學持續教育學院今日（7日）公布，得到護士管理局批准，於今年9月起開辦五年制護理學學士自資課程，即日起招收2019/20學年新生，預計取錄80人，每人每年學費約9.4萬元。

香港浸會大學持續教育學院今日（7日）公布，將於2019/20學年起開辦「護理教育部」五年制護理學學士自資課程。（鄧穎琳攝）

課程主要以英文授課，實習科目將以粵語授課，畢業生可獲校方推薦向護士管理局申請執業證書，取得註冊護士資格。浸大持續教育學院院長鍾志杰指，課程籌備數年，該校具備專業教學團隊，所有教學人員均持有博士學位以及至少十年臨床工作及護理學教學經驗。由於浸大在中醫護理方面有一定經驗，故計劃在護理學課程中加入中醫藥元素。

浸大持續教育學院護理教育總監梁淑琴解釋，課程設中醫護理科目供學生選修，配合未來中醫醫院落成。課程首兩年以基礎教育為主，第三至五年學生將學習不同護理專科常識。她又稱，浸會醫院將優先安排學生實習，並優先聘請該課程的畢業生。

課程要求申請者須在DSE中英文科達第三級或以上成績；並在數學、通識及一科甲類選修科目達二級或以上成績（即合格）；又或擁有高級程度會考及會考同等成績。浸大持續教育學院將於本周六（11日）、6月8日及7月8日舉行課程講座，並於即日起接受報名。