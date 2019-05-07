安寧照顧計劃助亡母精彩走完最後一段人生路　女兒：以前唔識求助

長期病患者受盡病痛折磨，照顧者其實亦承受著極大壓力。賽馬會慈善信託基金主辦「賽馬會安寧頌」計劃，自2016年開始為患有慢性及晚期病患的長者，提供安寧照顧服務，協助他們走完人生最後一段路。 作為家中獨女的蘭英，以往一人照顧患有多種病痛的父母，遇到分身乏術的困境，亦只能「硬食」。父親離世後，為了照顧母親讓她「走得安樂」，參加了社區安寧照顧計劃，在社工、義工的協助下，母親可以更精彩走最後一段路。

今年62歲的蘭英（左）過去先後經歷三個至親的離世，嘆以前不懂求助。（黃詠榆攝）

曾安排父親到老人院 卻不肯吃飯、吃藥

「丈夫患癌、父親曾中風、患柏金遜病、腦退化症，而母親則有柏金遜病和肝病。」今年62歲的蘭英，過去先後經歷三個至親的離世，在丈夫逝世後，作為家中獨女，一個人扛起照顧兩老的重擔。

她憶述，曾有一刻感到十分崩潰，因為父親、母親同時入院：「但唔係一齊出院。」先出院的父親患有腦退化症，欠自理能力，蘭英無法讓其獨自留在家，便安排他到老人院待一、兩日，「已經事前同佢講好咗，佢最初咩都話好，但佢去到老人院，發覺唔係屋企，又唔肯食飯、食藥。」

義工帶母親到慈山寺、製陶瓷 「思想不集中於痛」

只有一名照顧者，不時遇到分身乏術的困境，亦只能「硬食」。蘭英苦笑道，「真係唔識搵人求助，只係自己撐。」父親於2015年逝世，她其後主力照顧母親，然而母親身體亦於一、兩年內轉差，經社工轉介後，她讓母親參與社區安寧照顧計劃，至其2017年12月離世，終年91歲。

母親愛去旅行，惟當時受病痛所困，出入亦有困難，遑論是四處遊玩。幸而參與計劃後，在社工及義工安排下，成功參觀慈山寺及農場。除此之外，更安排陶瓷藝術家上門，教其母製作陶瓷，「等佢思想唔使集中於痛。」

她續指，在其母臨終前數日，義工更帶同製成品，將母親最愛的食物乳鴿圖片貼於煲內，「我同朋友輪流照顧媽咪咁耐，都冇見過佢笑。佢見到真係好開心，雖然係相，但對佢嚟講，有人記得呢件事係開心。」蘭英坦言，一直以來已盡力照顧母親，沒留下遺憾。

計劃亦邀請了插畫及文字工作者，紀錄低母女二人去旅行的回憶。（黃詠榆攝）

有長者只求舒服離世

而趙女士亦為母親參加了計劃，她指，母親一向表明不想「長命」，只求臨終時可以舒服離世。其母在晚年時患有嚴重認知障礙、乳癌及病竇症候群，家屬亦已同意為其提供紓緩治療，並不使用入侵性呼吸裝置等。在年初，母親的情況轉差，被轉移至院舍內的「安寧房間」，「佢感覺精神多咗，我哋亦可以24小時陪住佢」，平靜走過人生最後一段路，終年94歲。

趙女士（中）指，母親一早表明想舒服離世。

第二階段「賽馬會安寧頌」今年1月初展開

由賽馬會慈善信託基金主導的「賽馬會安寧頌」，第一階段於2016年開始，為患有慢性及晚期病患的長者提供安寧照顧服務，如提供社工、護士上門支援、教授紓緩治療的技巧、個人及家庭輔導等。

近日賽馬會慈善信託基金再次撥款，推行第二階段「賽馬會安寧頌」計劃，兩個階段合共撥款逾2.55億元。第二階段已於2019年1月正式展開，服務亦由36間安老院舍擴展至48間，培訓更多安老院舍員工。