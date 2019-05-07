機構過去三年推安寧照顧服務　減輕晚期病患不適、抑鬱徵狀

人口老化問題日益嚴重，香港賽馬會慈善信託基金於2016年起，推行為期三年的「賽馬會安寧頌」計劃，為患有慢性及晚期病患的長者提供安寧照顧服務、培訓專業人員及並舉辦公眾教育活動。 「賽馬會安寧頌」計劃項目總監、香港大學社會科學學院社會工作及社會行政系周燕雯博士指，調查顯示晚期病患接受服務後，身體不適徵狀指數由9.7下降至7.9，減低18%，而抑鬱徵狀指數亦有減低。

「賽馬會安寧頌」計劃項目總監、香港大學社會科學學院社會工作及社會行政系周燕雯指，調查顯示病人接受服務後，身體不適徵狀指數由9.7下降至7.9，減低18%。（黃詠榆攝）

香港賽馬會慈善信託基金於2016年主導，推行為期三年的「賽馬會安寧頌」計劃，為患有慢性及晚期病患的長者提供安寧照顧服務、培訓專業人員及並舉辦公眾教育活動。

「賽馬會安寧頌」計劃項目總監、香港大學社會科學學院社會工作及社會行政系周燕雯博士指，計劃自2016年1月啟動，至今已培訓超過1萬名社區及公立醫院醫護人員，服務社區及36間安老院舍、共5,000多名在家寧養的晚期病患長者及其家屬。

周燕雯指，團隊於計劃開始三個月後，對參與計劃在家寧養的受惠病人及其家人進行調查，了解他們於生理及心理上的轉變。周指，調查顯示病人接受服務後，身體不適徵狀指數由9.7下降至7.9，減低18%。

在家庭實務問題方面，病人的擔心指數亦由1.1下降至0.5，下跌55%。周續解釋，家庭實務包括多方面，如病人想出外走動、照顧者需24小時貼身照顧患者、甚至是購買醫療器材煩惱等。而計劃正好安排了護士、社工上門探訪，除了教導照顧者紓緩技巧，亦分擔了照顧者的壓力。

另一方面，病人的抑鬱及焦慮徵狀亦分別減低47%及31%。而家人的焦慮徵狀及照顧壓力亦分別減低27%及19%。周燕雯強調，服務不是著重提供治療，而是提供心靈上的紓緩、實務支援、教導放鬆技巧。周續指，不少晚期病人覺得自己很「無用」、沒有貢獻，但多與義工傾談、參加活動後，始意識到「原來自己仲有好多叻嘅嘢。」

第二階段「賽馬會安寧頌」計劃今（7日）舉辦啟動禮。（黃詠榆攝）

另外，團隊亦於2016年至2018年間，委託了香港大學社會科學研究中心進行了三階段全港性電話調查，隨機訪問4,638名市民，發現公眾對安寧照顧認識增加。結果顯示，有聽過「安寧照顧」的比例，2016年為30%，2018年則上升至39%，上升9個百分點。

近日賽馬會慈善信託基金再次撥款，推行第二階段「賽馬會安寧頌」計劃，預計兩個階段合共撥款逾2.55億元。第二階段已於2019年1月正式展開，服務亦由36間安老院舍擴展至48間，培訓更多安老院舍員工。

勞工及福利局局長羅致光今日（7日）於啟動禮指，由第一階段計劃以來，不少年長人士、晚期病人獲得多方面的臨終支援，而第二階段延續至2021年，期望資助能讓服務單位優化服務模式，從而讓更多有需要人士受惠。