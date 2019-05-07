【逃犯條例】委員會鬧「雙胞」　涂謹申秘書向議員發周六會議議程

審議《逃犯條例》修訂的立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會會議鬧出「雙胞胎」風波，經民聯石禮謙和民主黨涂謹申今日（7日）先後向全體議員發出周六會議的議程。其中法案委員會秘書馬淑霞今日下午按石禮謙指示，向全體議員發出第三次會議的預告；另一邊廂，涂謹申議員辦公室以立法會沿用的官方格式，向全體議員發出第四次會議的預告，並要求議員在後日（9日）前回覆是否出席會議。

石禮謙決定周六召開法案委員會會議。（資料圖片/盧翊銘攝）

石禮謙指示法案委員會秘書，向全體議員發出周六會議議程。

石禮謙和涂謹申昨天（6日）均決定於周六早上召開法案委員會會議，兩者同決定於會議室1舉行會議。石禮謙今天下午透過其法案委員會秘書馬淑霞，先向全體議員發出周六會議的議程。根據議程，會議將會先選舉主席，其後與政府當局舉行會議。

昨天決定如常召開法案委員會、並在民主派議員推舉下當選該委員會主席的涂謹申，今天下午6時許透過其秘書，向全體議員發出周六召開的第四次會議議程，其會議時間較石禮謙提出的早半小時，即8時半便開會，其秘書於信件上款亦以「法案委員會秘書」自居，此外信件附有一張回條，要求議員在5月9日前回覆是否出席會議。

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會原訂昨天召開第三次會議，內會上周六召開特別會議，通過發出指引，由石禮謙代替涂謹申，主持法案委員會選舉主持程序。涂謹申昨日不理建制派杯葛，如常召開會議，最終涂謹申和公民黨郭榮鏗分別當選主席和副主席。

涂謹申昨天在秘書處沒有提供任何支援下召開會議。（資料圖片/羅君豪攝）

涂謹申透過秘書發出周六會議議程。