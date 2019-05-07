【逃犯條例】旺角騷亂棄保赴台兩年　李倩怡「發聲」　林榮基落淚

大年初一旺角騷亂案，被控暴動罪的18歲少女李倩怡棄保潛逃至今兩年，今日（7日）台灣基進黨在網上直播中播出其聲帶，分享對香港和台灣政局的感受。 最近稱因擔憂修訂《逃犯條例》而逃至台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基亦現身受訪，他聽畢李倩怡的說話後不禁落淚，希望對方能正常過生活，又指「一國兩制已失敗」，「台灣就是我們最後的堡壘」。

台灣基進黨在直播節目中訪問林榮基，並播出李倩怡的聲帶。（基進黨圖片）

李倩怡2017年1月中提訊前棄保潛逃，赴台灣尋求政治庇護，之後發布她親自讀出的聲明。在今日公開的聲帶中，李倩怡再次用廣東話分享感受，指當年聲帶提到的內容現在都一一證實。

她形容香港法治已蕩然無存，並就逃犯條例作評論，指「香港法治唔係政府推出《逃犯條例》嗰一刻先被剝奪，銅鑼灣書店嗰陣已經可以係無人清楚嘅情況底下，帶幾個人返中國，隨便安一個罪名嚟審，而香港政府仲要冇畀過任何實質支援，去為香港人發聲。」

在聲帶中，李倩怡亦表示對台灣的情況不樂觀，「若明年的台灣選舉選出親中政客，台灣可能會踏上香港後塵」。至於為何在此時發聲，她指是要提醒香港人，隨住林榮基「流亡」，未來香港會有更多人被迫要做同一件事。她說：「我哋曾經相信講得好好聽嘅一國兩制，應該要好好提醒台灣人留意一個政黨嘅本質，唔好口口聲聲話唔支持一國兩制，但又事事以中國人利益為優先嘅政治人物。」

在台灣的林榮基（右）現身接受訪問。圖左為台灣基進黨主席陳奕齊。（台灣基進黨直播截圖）

受訪的林榮基在直播中聽畢聲帶後，稱李倩怡在讀書階段，人生才開始，卻因為中國和香港的環境要流亡，處境淒慘，希望對方能在台灣正正常常地生活。說話期間，林榮基一度拿起紙巾拭淚。

林榮基稱，經過本土民族前線梁天琦等人因暴動罪被判刑後，已對法庭完全沒有信心。對於有台灣人認為一國兩制不錯，林榮基認為，香港已證明一國兩制失敗，「若果是成功，我這個賣書的在香港沒有做過一件違法的事亦要逃亡」，他又反問自己現在可以逃至台灣，將來的台灣人可以逃去哪裡，形容「台灣就是我們最後的堡壘」。

李倩怡於2017年棄保潛逃來台，迄今未出境，入台證已逾期。台灣移民署日前表示，李倩怡逾期停留且行蹤不明，現正積極協尋，若她提專案長期居留申請，將依法受理。