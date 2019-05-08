【龔如心遺產】華懋慈善基金12年未啟動　龔仁心入稟換遺產管理人

日前有報道指，華懋慈善基金向律政司舉報臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所涉管理賬目不善。華懋慈善基金今日中午（8日）經公關突然通知傳媒，會於下午2時30分召開記者會，作出重要公佈。華懋慈善基金理事會主席龔仁心在太太陪同下現身，稱想向公眾講聲「對唔住」，由姊龔如心離世至今12年都未能啟動基金，希望基金可更快為公眾運作，並重申華懋集團同慈善基金是不可分割的天生關係，「分唔清、分唔開。」他宣佈決定入稟，要求換走羅兵咸永道會計師事務。

冒住俾人殺頭嘅風險。 龔仁心聲稱今突見記者有風險

終審法院於2015年裁定，華懋慈善基金華懋集團前主席龔如心為遺產的「受託人」。（資料圖片）

稱「被休假」一年 入稟更換臨時遺產管理人​

日前有報道指，華懋慈善基金不滿臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所，在華懋集團前行政總裁楊光未完成合約的情況下，支付他1,779萬元的補償費用，涉管理賬目不善，已向律政司舉報。

龔仁心首開腔回應，指報道基本上屬實，今日正式通知律政司，會入稟要求更換會計師樓。他並指楊光的任職及離職，他都無經手，期間正值他被「莫須有罪名」休假一年。



華懋慈善基金今日在荃灣如心廣場召開記者會，龔仁心有出席。（余俊亮攝）

指羅兵咸想分割集團及慈善基金

龔仁心表示，有人想分割華懋集團同慈善基金，以獨霸集團，事件與羅兵咸永道會計師事務所有關。但他認為兩者是不可分割的天生關係，「分唔清、分唔開。」他很努力去「回復慈善基金的身份」，法院有清晰判決，華懋慈善基金作為信託人，「一定係面對公眾，唔可以面對一個人。」

龔仁心指華懋集團有別於其他地產商，一向「有好重的社會責任」，「一定會遵照大家姐（龔如心）的宗旨，面向公眾及有需要人士，慈善基金要做嘅嘢都在公眾目光下⋯⋯在陽光下⋯⋯唔需要遮遮掩掩。」他表示，未來的發展方向未定，原因是手上無資源，但宗旨是一定會做，「大家都好努力去做。」