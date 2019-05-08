【龔如心遺產】前CEO「分手費」外洩　華懋集團設專責小組捉鬼

日前有報道指，華懋慈善基金向律政司舉報臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所，向華懋集團前行政總裁楊光支付1,779萬元的補償費用。華懋集團今日（8日）發聲明指，在傳媒報道引述的文件中，有人對華懋集團作出失實指控，有職員的敏感個人資料外洩，爆料人士可能牽涉部分管治委員會委員及管理層職員；集團管治委員會認為事態嚴重，決定成立調查專責小組，並通過動議，即時凍結人事部主管的所有職務，直至另行通知。

華懋慈善基金理事會主席龔仁心今日（8日）臨時召開記者會。（余俊亮攝）

質疑是管理層爆料

華懋集團聲明指，「近日有傳媒疑獲得多份文件，文件中有人對華懋集團作出失實指控，當中亦有疑似屬於集團並載有職員敏感個人資料的文件被外洩」，又稱「指控集團及外洩疑似集團文件的人士可能牽涉部份管治委員會委員及管理層職員」。

華懋稱，集團管治委員會認為事態嚴重，今日通過動議，委任三位集團管治委員會成員，成立調查專責小組調查及求證，以防止類似事件再度發生；集團並決定即時凍結人事部主管的所有職務，直至另行通知，有關安排不影響集團的日常運作及管治方針。聲明指，集團管治委員會及執行董事兼行政總裁蔡宏興會繼續按照公司管治架構，確保集團運作如常。

集團︰與慈善基金無任何關係

另外，集團指，華懋慈善基金正與律政司商討終審法院於2015年5月18日的判詞下相關的法律及管治架構。在達成相關協議以前，華懋慈善基金與華懋集團並無任何管理及業務上的關係。

華懋慈善基金理事會主席龔仁心今日（8日）臨時召開記者會宣佈，會去信律政司要求撤換羅兵咸永道會計師事務所，並指有關傳媒報道的楊光補償費用問題屬實，但有人想遮掩。華懋集團發言人則在現場回應指，慈善基金會的任何聲明與集團無關。