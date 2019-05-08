【龔如心遺產】華懋慈善基金12年未啟動　龔仁心去信換遺產管理人

日前有報道指，華懋慈善基金向律政司舉報臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所涉管理賬目不善。該基金今日中午（8日）經公關突然通知傳媒召開記者會，有重要公布。華懋慈善基金理事會主席龔仁心在太太陪同下現身，宣布決定入稟換走羅兵咸永道會計師事務所，並已去信律政司。 龔仁心稱，想向公眾講聲「對唔住」，由姊龔如心離世至今12年都未能啟動基金，希望基金可更快為公眾運作，並重申華懋集團同慈善基金是不可分割的天生關係，「分唔清、分唔開。」 華懋集團發言人則同場發聲明指，基金會的任何聲明與集團無關。

終審法院於2015年裁定，華懋慈善基金華懋集團前主席龔如心為遺產的「受託人」。（資料圖片）

稱「被休假」一年 要求更換臨時遺產管理人​

日前有報道指，華懋慈善基金不滿臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所，在華懋集團前行政總裁楊光未完成合約的情況下，支付他1,779萬元的補償費用，涉管理賬目不善，已向律政司舉報。

龔仁心首開腔回應，指報道基本上屬實，今日正式去信通知律政司，要求更換會計師樓。龔仁心指，楊光的聘任及離職過程，都無向執行委員會交代過，質疑是「私下交易」，包括有關薪酬條件及補償金的金額，他都不知情，期間正值被「莫須有罪名」休假一年。據他聽聞，楊光是因鉛水事件被問責，但龔仁心認為，集團處理得好，不值得為這件事花費千萬掩口費。但龔仁心強調，並非他向傳媒爆料。

華懋慈善基金今日在荃灣如心廣場召開記者會，龔仁心有出席。（余俊亮攝）

指羅兵咸想分割集團及慈善基金

龔仁心表示，有人想分割華懋集團同慈善基金，原因是想獨霸集團，被問到是否牽涉到羅兵咸，他表示︰「是。」龔仁心認為，據龔如心遺願，透過集團盈利支持基金會，兩者是不可分割的天生關係，「分唔清、分唔開。」對羅兵咸的不滿，還包括收費比德勤會計事務所更貴，「有啲搵笨。」

龔仁心指華懋集團有別於其他地產商，一向「有好重的社會責任」，華懋慈善基金作為信託人，「一定會遵照大家姐（龔如心）的宗旨，面向公眾及有需要人士，慈善基金要做嘅嘢都喺公眾目光下⋯⋯喺陽光下⋯⋯唔需要遮遮掩掩。」他表示，未來的發展方向未定，原因是手上無資源，但宗旨是一定會做，「大家都好努力去做。」

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