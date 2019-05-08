【龔如心遺產】遺願設「中國諾貝爾獎」無期　華懋資產值逾1370億

已故華懋集團前主席龔如心立下遺囑，將830億元遺產全數回饋公益慈善之用，成立類似諾貝爾獎的中國獎項，但12年間，其遺產分毫未動，華懋集團的資產淨值估計已超過港幣1,370億元。 華懋慈善基金會主席龔仁心前年就揚言邀請香港科學院（港科院）合作，籌備世界性的「中國諾貝爾獎」，利用基金定期撥款，但一切細節，都需待司法程序結束，才能付諸實行。 而律政司作為慈善事務守護者，就稱一直與臨時遺產管理人保持緊密聯繫，有需要時就該筆遺產的臨時遺產管理事宜向法庭尋求指示。《香港01》正向律政司查詢最新進度。

終審法院於2015年裁定，華懋慈善基金華懋集團前主席龔如心為遺產的「受託人」。（VCG）

資產淨值升七成 派錢人均1.8萬元

富商龔如心2007年去世後，旋即爆發商人陳振聰及龔如心家屬所控制的華懋慈善基金的爭產案。2015年，終審法院頒令，華懋慈善基金僅屬遺產受託人，而非以無條件獲饋贈遺產，下令基金需與律政司商討，為遺囑的慈善信託制訂管理計劃，包括成立凌駕於基金董事局的獨立監管機構，以及就該遺囑提及的中國獎金作出詳細安排，並向高等法院提交，以供審核。

華懋集團並無上市，資產淨值12年來估計大幅升值，已由龔如心過身時的800億元，升值至逾1,370億元，升幅為七成。以全港約748萬人口計算，攤分後每人平均可獲約18,300元，即比財政司司長陳茂波派4,000元多出約3.5倍。

華懋慈善基金會主席龔仁心（右）曾表示籌備世界性的「中國諾貝爾獎」。（余俊亮攝）

擬設「中國諾貝爾獎」 傾向由基金會定期撥付

作為基金會主席、龔如心胞弟龔仁心2017年接受專訪時提及，欲邀香港科學院院長、香港大學前校長徐立之合作，着手籌備世界性的「中國諾貝爾獎」，旨在表彰全球各科學領域代表人物的卓越貢獻。兩人已有初步接洽。

據龔仁心當時介紹，獎項資金有兩個方案。包括仿照諾貝爾獎，撥專款成立一個專門基金會，獎金由基金會運作的利潤支付。另一方案則是由基金會定期撥付，而基金會和相關方面傾向支持第二個方案，因為可令獎項運行更加穩定。至於獎項名稱、具體頒發獎金金額、未來具體設立多少個獎項等，則有待進一步商議。

獎項理想宏大，但需等待司法程序結束，即華懋集團資產正式信託給基金會，「中國諾貝爾獎」才能付諸實行。

然而，「中國諾貝爾獎」推行方案還未落實，基金會就宣布，決定入稟換走羅兵咸永道會計師事務所作為臨時遺產管理人的角色。《香港01》正向律政司查詢有關變動對基金會的影響。

律政司去年底回覆立法會議員查詢時就指，一直以來也有密切關注該筆遺產的管理狀況及與臨時遺產管理人保持緊密聯繫，包括審閱臨時遺產管理人的定期報告、進一步向臨時遺產管理人了解相關事宜、按情況及需要要求臨時遺產管理人作出跟進和匯報、協助法庭處理臨時遺產管理人在過程中提出的法律程序，以及在有需要時就該筆遺產的臨時遺產管理事宜向法庭尋求指示。

當時律政司續稱，會繼續密切關注臨時遺產管理人就該筆遺產的管理和保存的工作，以及牽涉華懋集團及基金的法律訴訟，並在有需要時作出適當的跟進。