【醫療失誤】打抗凝血劑再輸注血溶栓劑　瑪嘉烈病人局部出血病逝

一名69歲男病人上月25日因下肢無力到明愛醫院急症室求診，醫生臨床診斷為心肌梗塞，並處方抗凝血劑予病人。其後病人中風而轉送瑪嘉烈醫院，該院中風科團隊檢視病人的腦部電腦掃描後，為病人安排靜脈血溶栓治療，期間始發現病人曾在24小時內接受抗凝血劑以治療心肌梗塞，於是立即停止輸注。但病人其後腦血管栓塞進一步惡化，有局部出血情況並染上肺炎，於本周日（5日）病逝。

瑪嘉烈醫院中風科團隊為一名病人輸注血溶栓劑期間，發現病人曾在24小時內接受抗凝血劑以治療心肌梗塞，即時停止輸注。（資料圖片）

下肢無力入明愛確診心肌梗塞 獲處方抗凝血劑

九龍西醫院聯網發言人今日（8日）公布一宗重要風險事件。事件中的69歲男病人，於4月25日因下肢無力到明愛醫院急症室求診，並入住內科病房，醫生臨床診斷為心肌梗塞，處方抗凝血劑予病人。病人其後出現中風徵狀，腦部電腦掃描結果顯示為缺血性中風。醫生向病人家屬解釋病人病情及取得同意後，於當晚安排醫護人員陪同下，轉送病人到瑪嘉烈醫院接受進一步評估。

中風轉送瑪嘉烈 獲處方靜脈血溶栓治療

病人抵達瑪嘉烈醫院急症室後，由急症室醫護人員為他進行評估，並記錄明愛醫院曾作出的相關診斷和治療，由於病人有中風的症狀，醫護團隊即時安排中風科團隊為病人作進一步評估。中風科團隊檢視病人的腦部電腦掃描後，決定安排病人接受靜脈血溶栓治療。在輸注血溶栓劑期間，中風科團隊發現病人曾在24小時內接受抗凝血劑以治療心肌梗塞，於是立即停止輸注，以防增加出血風險。

病人其後腦血管栓塞進一步惡化，有局部出血情況並染上肺炎，於本月5日病逝。

九龍西醫院聯網已經與病人家屬會面及解釋，並提供所需協助。聯網已將個案轉介死因裁判官跟進及向醫管局總辦事處通報，並將事件列為重要風險事件；並成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，於八個星期內向醫管局呈交報告。