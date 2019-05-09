【海外醫生】政府方案跑出　彭鴻昌：慘勝、業界壁壘分明　

醫務委員會昨日（8日）討論豁免海外專科醫生評核期，最終政府方案成功跑出。根據方案，曾在醫管局、衞生署或兩間大學醫學院任職3年的海外專科醫生，若通過執業試，可免除實習，直接取得正式醫生牌照。 醫學會副會長、醫委會委員林哲玄今早（9日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，會議氣氛良好、討論理性，投票方式亦公道，但坦言醫學會方案未能跑出，有所失落。他指，日後落實方案時仍有漏洞，包括如何處理臨床經驗不足的醫生。 關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則形容結果是「慘勝」，最終靠主席的關鍵一票才能選出，過往類似情況甚少，亦反映醫委會內關係壁壘分明。對於醫委會業外委員林志釉曾稱遭到威脅、感到壓力很大。彭鴻昌預料，病人組織屬意支持方案一，若林「轉軚」投其他方案，需要向組織解釋原因。

林哲玄表示，若容許海外醫生在港未有臨床經驗，就能取得正式註冊私人執業，對病人並不公道。(資料圖片/林若勤攝)

醫學會副會長、醫委會委員林哲玄直言，昨日表決時看到的形勢清晰，屬一半一半，但會議用較多時間處理規程及投票方式，不過整體氣氛理想、良好，投票方式公道，但坦言醫學會方案未能跑出，「係有啲失落，已經數盡（票）」。他指，日後落實方案時仍有漏洞，包括在審核臨床經驗不足的醫生事項等。

林哲玄：不覺私家醫生憂「爭飯碗」

彭鴻昌則形容結果是「慘勝」，但認同方案一較為有吸引力，及條文相對清晰，「避免字眼、定義引起爭拗，勝出都係好嘅。」不過，他認為方案一雖勝出，惟輸了關係，直言投票意向反映醫委會內一方代表選任醫生，另一方為公共醫療機構、病人組織代表等，壁壘分明，「無論邊一方贏，對面都唔容易接受。」他稱，從公營醫院的醫生組織發出的聲明感到他們不接受該方案，「有好多情緒係入邊，哩個關係對日後傾要點引入更加多合資格海外醫生，仍有好多障礙。」

林哲玄則認為，是次風波中，私家醫生從未「出過聲」，形容業界是「對呢件事無興趣」，故不覺私家醫生擔憂引入更多海外醫生來是「爭飯碗」。相反，他認為前線醫生才是對現況感到不開心，希望盡快有改善方法。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則形容結果是「慘勝」。（資料圖片）

林志釉提出方的案六只獲一票遭淘汰，最終他投票方案一。林稱遭到威脅、感到壓力很大。彭鴻昌預料，病人組織屬意支持方案一，若林「轉軚」投其他方案，需要向組織解釋原因，若組織不接受其解釋，或影響林餘下的任期及下屆選舉，「日常決策可以有自己嘅自主性，但重大議題時，佢地係選舉時，參選人有講明會諮詢病人組織意見，反映其意見。」

公共醫療醫生協會：工作含義未包臨床經驗

彭鴻昌續指，方案通過後還需看吸引力，又引用過去2014年至18年間海外專科醫生考畢執業試，可豁免半年評核期，惟過去5年僅收到19宗申請，批出14宗，即平均每年不足4宗申請及3宗批准；而18年則有增加至8宗申請，6宗批准，故不會預期日後的註冊申請會激增。

公共醫療醫生協會副會長馮德焜致電節目時表示，會接受方案一通過，「唔會有太大異議。」不過，他擔憂方案中的工作含義未有包括臨床經驗，舉例日後或有非歐美認可的醫生，雖有公共專科資格，卻沒有臨床經驗的情況下，籍機制漏洞來港執業，或未能保證病人安全。彭鴻昌則認為，因現時的「有限度註冊2號公告」對海外醫生來港執業有所把關，故「對漏洞嘅擔心，係不必要。」不過，林哲玄則認為，現時或較少機會發生該情況，但「不排除日後漏洞會被人利用。」