【醫委會】海外醫生來港障礙須移除　「執業試」並非必不可少

醫委會月初否決了四個豁免海外專科醫生實習安排的方案，招致輿論批評，它周三（5日）再次開會，社會期望全體委員能作出符合市民、特別是病人利益的決定。值得注意的是，醫委會今次討論的所有方案，全部包含「必須通過執業試」的要求，意味這個組織認為，有關考試必不可少。我們要問：執業試真的不能被質疑？適逢社會最近開始關注是否引入新加坡免試模式，執業試本身的去留，不妨一併討論。

根據現行體制，海外醫生若想成為香港的正式註冊（full registration）醫生，必須通過執業試，並完成一年或半年（為專科醫生而設）實習。香港人自小經歷會考、高考等形形色色的考試，被視為精英的醫生自不例外。因此，對於醫生必須「通過執業資格試」的要求，沒有多少人會有所質疑。

然而，連繫上引入海外醫生的問題，我們便不得不質疑執業試本身的合理性。醫委會委員、中大副校長霍泰輝早前受訪時便指出問題所在，例如本地醫科生可分六年應考執業試，海外醫生卻要「一take過」考，明顯不公。此外，海外專科醫生經過多年執業，與其專科無關的醫學知識或已生疏，執業試卻要求他們重新溫習有關知識，根本強人所難。本身是兒科醫生的霍泰輝坦言，若他去應考，可能也會不合格。

霍泰輝坦言，若他去考執業試，可能也會不合格。（團結香港基金提供）

當然，如果海外醫生不想考執業試，可透過有限度註冊（limited registration）制度，只要獲得醫管局、兩間大學醫學院、衞生署等機構聘用，即可在港免試行醫，每次合約年期不超過三年，續約次數不限。問題是，海外醫生若循此途徑，根本無法晉升為正式註冊醫生，看似低人一等。權衡之下，他們肯定會對來港發展有所保留。

要求海外醫生必須考執業試的理據，無非是「確保醫生水平」，但海外經驗早已證明，只要把關得宜，即使豁免考試，醫生水平不見得就會下降。例如在新加坡，合乎資歷（包括畢業自認可海外大學醫學院）的海外醫生可申請有限度註冊，他們在通過實習監督期後，便可申請正式執業牌照。

香港醫護壓力大，早已不是新聞，而引入海外醫生，可解燃眉之急。(資料圖片)

對於海外專才，新加坡醫藥理事會（Singapore Medical Council，SMC）製訂了一套相當嚴謹的規章制度。具體來說，新加坡籍海外非專科醫生或家庭醫生，必須在SMC認可的醫療機構就業，並完成為期兩年的「實習監督期」，外籍同類醫生則需四年，而所有國籍的海外專科醫生則均需兩年。至於已在海外考獲當局規定的專科執照或家庭醫生認證、累積五年經驗的醫生，則可直接以「有限度註冊」的身分，在私人醫療機構工作，在完成實習監督期後，可申請成為新加坡的正式註冊醫生。簡而言之，執業試在新加坡並非必不可少。

新加坡在引入海外醫生上的經驗，值得香港借鏡。(資料圖片)

值得留意的是，「新加坡經驗」還有一點值得借鏡。對於在認可海外醫學院就讀的新加坡學生，SMC向他們提供就業前補助金（PEG），獲一年期補助金的學生，須在畢業後返國，並在公共醫療機構工作最少三年，而獲得兩年和三年補助金的星洲子弟，則須工作五年。香港醫生不足，短期內絕對可以仿效星洲，借外國院校培訓人才。當然，香港長遠而言應通過建立第三間醫學院、增加醫科生學額等方式，自行培訓人才。

誠然，執業試是保證醫生水平的其中一個方法，但假如這種方法存在霍泰輝所講的弊端，而海外實踐又證明了「免試」也是切實可行的，那麼香港執政者便須思考，是否維持執業試。當然，若要檢討執業試，本地業界很可能群起反對，但執政者要思考的，從來不是狹隘的業界利益，而是社會整體利益。如何抉擇，端視政府是否具備「事不避難」的魄力。