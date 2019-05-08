【海外醫生】寬鬆方案出爐　兩大學歡迎　前線醫生斥妄顧病人安全

醫務委員會今日（8日）就放寬海外專科醫生實習方案投票出爐，過去一個月，各個團體踴躍發表意見，特首林鄭月娥亦曾開腔為衞生署醫生抱不平，要求方案要一視同仁。事件爭議多時，最終由代表香港大學醫學院的醫委會委員鄧惠瓊提出，被喻為最寬鬆的方案跑出。 香港醫學專科學院、香港中文大學、香港大學、社區組織協會及醫管局均發聲明歡迎結果。香港公共醫療醫生協會及香港政府醫生協會發共同聲明表示尊重結果，公共醫療醫生協會執委馬仲儀認為政府漠視了前線醫生提出應有臨床工作經驗，她認為結果令人憂慮。前線醫生聯盟則對方案感到遺憾及失望，認為方案將造成漏洞，妄顧病人安全，直斥是荒謬的政策。

「鄧惠瓊方案」重點：以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，通過執業資格試後便可獲豁免實習，取得正式執照

醫委會主席劉允怡會後接受傳媒訪問，他表示作為大學教授，絕不認同有方案不把教學視為臨床經驗，他強調醫科生亦是由他們教出來，又舉例反問記者，「唔通教車師傅唔識揸車？」馬仲儀強調，他們未曾質疑教醫學生臨床工作的教授，他們主要針對科研及只從事行政工作的衞生署員工。

（香港01製圖）

醫委會主席劉允怡今日（8日）投下決定性一票，最終由港大代表鄧惠瓊提出的方案跑出。（歐嘉樂攝）

前線醫生對方案感遺憾、憂慮



香港公共醫療醫生協會及香港政府醫生協會發共同聲明稱，尊重醫務委員會決定，希望政府及有關當局能克盡己任，否則再寬鬆的方案，也不能吸引優秀的醫生來港為市民服務。聲明表示前線醫生對醫委會主席主持會議之手法感到非常不滿，並對政府處理今次事件之態度感到憂慮。聲明提到官方以「海外醫生已有當地臨床經驗」為由、否定海外醫生須汲取本地醫院臨床經驗之重要性，協會難以接受說法並感到詫異。而政府以「保護主義」抹黑醫生、不惜將醫生與病人推至對立面、協會直批是本末倒置，火上加油，令一眾公立醫院醫生士氣低落。

前線醫生聯盟的聲明更直斥方案造成漏洞，漠視實質了解本地醫療制度的需要，妄顧病人安全，是荒謬的政黨。聲明懇請政府針對問題源頭，解決管理不善的問題。

前線醫生早前共同提出方案五，惜最終因主席一票落空。（資料圖片）

醫管局本周將提交5名有限度執業註冊申請

另外，醫專、中大、港大、社區組織協會及醫管局均發聲明歡迎結果，醫管局表示，現時有12名有限度註冊醫生在麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科及放射科等部門工作。醫管局亦會於本周內向醫委會遞交另外5名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，及兩個續期申請。醫管局表示在海外招聘醫生的進度理想，目前尚有14名非本地培訓醫生已被評定為符合資格的申請者，並由有關臨床部門安排面試後認為適合聘用。

社區組織協會發聲明表示，醫委會應繼續探討其他引入合資格海外醫生的途徑，當中包括為正在公共醫療機構工作但未有正式專科資格的有限度註冊醫生提供專科培訓，以及為與香港醫學水平一致的海外醫學院畢業生安排於本地進行專科培訓等，聲明又指若醫委會沒有進展，政府及立法會應主動跟進，透過修訂法例引入更多合資格的海外醫生。

中大聲明表示，就醫委會通過最終方案、政府正增加醫科生學額及推動醫療科技創新，希望安排有助吸引世界一流的醫學教授來港，以維持香港的世界級醫學教育水平，並在醫學科研方面的國際領導地位。港大聲明提醒各界持份者應不斷檢視醫護人手情況，在有需要之時，再硏究及推展更多紓緩醫護人手不足的措施，以解決醫療系統的各項樽頸問題。