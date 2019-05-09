【新電子護照】入境處推自助服務站　5分鐘完成申請　可即場影相

入境處下周二（14日）推出「新一代電子護照系統」，助理處長（個人證件）陳天賜今日（9日）向傳媒展示全新的申請證件服務站，並有已更新的手機應用程式。他指出，市民下周二可以使用已更新的入境處手機應用程式，或親身到入境事務大樓或6個分區辦事處，透過申請證件服務站，一次過處理填表、拍攝證件照以及付款程序，即場影相有9次機會揀出最「心儀」的一張相。 不過，自助站只限合資格市民使用，而換證時間將由10日大大縮短至5日。

入境處於5月14日起推行「新一代電子護照系統」。（張美華攝）

入境處將於下周二（14日）起推出15部新的申請證件服務站，並更新入境處手機應用程式。陳天賜透露，市民下周二起可親身到入境處總部或6間分區辦事處，使用申請證件服務站或已更新的手機應用程式，一次過完成填表、拍攝或上載證件照，以及付款手續；並於申請日後計起的6個工作天後，即可領取新護照。

而處方亦將於未來兩週，於全港增加至28部服務站，合共斥資230萬元。

市民拍攝或掃描照片後，需再以八達通或易辦事方式繳款，最後領取通知書，申請程序便大功告成。（張美華攝） 「大頭相」可即場免費「9揀1」 入境處的自助服務站，可協助市民只需插入個人身份證，然後揀選拍攝或掃描自攜照片，填寫並核實申請資料，簽署後再以八達通或易辦事方式繳款，最後領取通知書，申請程序便「大功告成」，整個過程於5分鐘內便可辦妥。 值得注意是，自助服務站設有高階單鏡反光相機，可免費拍攝最多3次、每次3張的證件相，即可「9揀1」作為新護照上的「大頭相」。

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新護照具備新背景設計，圖樣由青馬大橋，轉為金紫荊廣場，並於區旗旁新增國旗；入境處同時增強護照的防偽技術。（鄭秋玲攝／資料圖片）

新護照具備新背景設計，圖樣由青馬大橋，轉為金紫荊廣場，並於區旗旁新增國旗。入境處同時增強護照的防偽技術，如透明視窗，簽證頁有新一代浮凸防偽圖案全色螢光印刷等。（張美華攝） 陳天賜續指，入境處亦將於下周二同時更新手機應用程式，市民可隨時隨地以應用程式辦理申請或換護照手續。應用程式使用方法與服務站大致相若，市民只需於應用程式內填妥表格、上載合資格的證件照片，再以信用卡的電子支付形式，繳交申領或換護照費用，最後選擇領取護照地點，數分鐘內便可完成整個手續，市民亦將於一個工作天後，得悉護照的申請結果。 入境處指，若於應用程式中上載的相片不合規格，例如「P圖」太多，會要求以不同形式補交相片。

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除了申請證件服務站外，陳天賜又透露入境處即將推出自助領護照機。另外，用作辦理新身分證的證件相可用擴展至應用於護照上。

值得注意是，自助服務站由於需要使用身份證，故11歲以下小童由於沒有身份證，故不能使用服務站更換護照。

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