五四升旗步操突英式改中式？香港航空青年團：內部傳遞信息可改善

香港航空青年團參與在上周六（4日）的「五四升旗禮」，由傳統英式步操改為中式步操進場。有團員不滿在升旗禮前約1.5小時才收到指令更改步操方式，並在網上發起聯署，要求管理層解釋事件。 香港航空青年團總參事陳永盛回覆《香港01》指，為配合五四運動100周年，早於數月前已經決定以中式步操進場：「不知道為什麼最後出來的效果不理想。」他同意在內部信息傳遞上仍存有改善空間。

主辦當局鼓勵香港制服團體在今次五四運動升旗禮，仿效內地紀律部隊改用中式步操進場。 （資料圖片）

今年是五四運動100周年，香港各界青少年活動委員會上周六於灣仔金紫荊廣場舉行升旗禮。16個參加升旗禮的制服團體中，4個採用中式步操，包括香港航空青年團。

香港航空青年團在1971年成立，為有志投身航空業者提供職前訓練及啟導，並以英國皇家空軍的制服、官階為藍本，過去一直採用傳統英式步操。香港航空青年團總參事陳永盛指，管理團隊認為五四運動100周年有重大歷史意義，為表尊重國家及大會，早於數月前接受邀請時，已決定作個別考慮，以中式步操執行今次任務。

惟事後有團員向傳媒爆料指，在升旗禮前從未收通知，至總綵排前5分鐘、即當早上約6時半才被要求改用中式步操；又收到升旗禮完結後要換便服，不能穿步操鞋離開等的要求，有團員認為要求無理。