【五四100周年】港青獨欠愛國精神？顏汶羽：有人不接受國家強大

今日是「五四運動」一百周年，這場影響中國一個世紀發展的學生愛國運動，對今日政局紛擾的香港有何意義？《香港01》訪問了兩位政治光譜南轅北轍的年輕從政者－－青年民建聯主席顏汶羽和香港眾志常委鄭家朗，一起尋思這個問題。 身兼民建聯政策副發言人的顏汶羽接受《香港01》專訪時認為，對香港人而言，民主、科學等西方思想從來不陌生，唯獨最欠缺的是愛國精神，而五四運動追求民主、科學的起源，正是愛國：「愛國你無法選擇，這取決於你的血統」。他認為，部分年輕人未能接受國家強大起來所帶來心理反差，因而才走向「極端保護主義」，而這個問題當中，港府的教育和產業政策欠規劃，令港青無法提升競爭力及向上流動，則責無旁貸。

顏汶羽說：「沒有人會否認，國家100年來在民主上有了很大進步，領導人也會講科學發展觀，創新、創科更是習主席講話時經常圍繞的主題」。（羅國輝攝）

5月4日是中國內地的青年節，今年更迎來五四運動一百周年。擔任青年民建聯主席多年的觀塘區區議員顏汶直言，港府對「五四運動」及「五四精神」缺乏宣傳教育，部分港人看不到五四運動對中國的正面影響：「無人會否認，國家100年來在民主上有了很大進步，領導人也會講科學發展觀，創新、創科更是習主席講話是經常圍繞的主題。」他說，「賽先生」近年甚至已成為國策，並非只有談到五四運動時才講。

顏汶羽形容自己是「土生土長的港青」，求學時對一場一百年前的學生運動，也只是在書本上了解到，「坊間對這個歷史事件的討論比較少，青年人或許從課本上了解到這是一個重要的歷史事件，但認識不多。」他不諱言，「後來加入民建聯，參與青年工作，也接觸到五四運動的一些紀念活動，才有了更多認知。」

青年不了解五四精神 顯官方宣傳與教育缺失

本港年輕人對五四運動不了解，還是官方的教育宣傳扭曲了原有的五四精神，這些不同的看法，成了近年談及五四運動時，社會最常觸及的話題。顏汶羽承認，不止五四運動，許多重要的周年紀念活動，年輕人都缺乏認知，他將這一切歸咎於政府不重視：「改革開放四十周年，除了搞一個論壇，做一個logo，見不到政府有深刻介紹，政府對五四運動100周年的態度，和其他紀念活動也一樣……今年的圖片展亦是民間牽頭。」

顏汶羽表示，國家的民主，在100年間有很大進步。（資料圖片）

而在教科書中，中國歷史「往往就是一頁紙就講完」。他說，自己一直支持將中國歷史科納入中學必修科，「就如同基督教、天主教學校有聖經堂，普通學校有體育堂一樣，我們作為中國人，為何就沒有一科必修的中國歷史科呢？」顏汶羽中學時是文科生，「高中要選科，無論現在還是以前，至少一半學生選理科，文科生當中，也只有不到一半會揀中國歷史。初中中史又只有3年，從商朝開始，每個歷史事件，有些1、2頁，有些只有三段。」他認為，中史科未必需要每個學生必考，但可以像體育或教會學校中的宗教科目一樣，列為必修科。

國家不缺「德先生、賽先生」 港青獨欠「愛國情懷」

廣義上來說，五四運動，亦是新文化運動的一部分，除了1919年中國代表團在巴黎和會外交失敗所激發的愛國熱情，運動的內涵亦包括提倡民主、科學精神的「德先生」和「賽先生」。然而近年不少人批評，官方的宣傳，偏向於強調愛國主義，忽略了百年前學生求諸於西方的新思想。顏汶羽則不認同這種看法：「100年前的國家和今日的國家 ，在與西方世界的接軌和價值交流上，也有很明顯進步，我們見到我們的（國家）主席『飛來飛去』，至少已經與西方世界平起平坐。」他指，並非國家沒有與西方接軌，反而是香港年輕人對「愛國情懷」太過陌生。

對於有年輕人鼓動「香港民族主義」，顏汶羽指，「愛國這東西，你沒有選擇，愛國基於你的血統，你是中國人……五千年前的商朝，和中華人民共和國，都是同一個中華民族。」（資料圖片）

愛國別無選擇 港青分離思想源於未接受國家強大

國家主席習近平早前就五四運動一百周年發表講話時表示，五四運動的「核心是愛國主義」。顏汶羽就認為，「愛國情懷」是回到追求民主、科學的根本起源，也是合情合理的，「如果當日的年輕人沒有愛國情懷，根本就不會有其他東西衍生出來。」

一百年前的學生運動，亦催生了的革命力量，像陳獨秀、瞿秋白等五四時期的思想領袖和學生代表，後來創立了中國共產黨。100年過去，今日的「愛國人士」看來已不需要「拋頭顱、灑熱血」。只是現今的青年們，有不少人非但沒有將一腔熱誠，轉化為「愛國」的衝動，反倒是選擇「抗爭」之路。顏汶羽說，年輕人對國家提建議無問題，例如如何完善國家的肅貪倡廉制度，是利用香港的制度優勢幫助國家成長等，都是好事，但有人鼓吹「香港民族主義」，他就認為大有問題：「愛國這東西，你沒有選擇，愛國基於你的血統，你是中國人……五千年前的商朝，和中華人民共和國，都是同一個中華民族，就好像日耳曼民族在歷史上也出現過很多國家，但還是同一個民族，你的民族、血統。」

顏汶羽說，香港年輕人面對的最大問題，是教育制度，既沒有瞄準其事業發展，大學學額分配又多年未變。（羅國輝攝）

至於青年民心背向的原因，顏汶羽分析，過往港人對於內地永遠是高人一等，有較高競爭力，但「以前中環周圍都講英文，依家中環周圍都講普通話……有些青年未能接受國家強大起來，未有心理準備與國家的青年直接競爭。」

高等教育學額與產業政策脫軌 港府責無旁貸

顏汶羽指，「分離主義」是「極端保護主義」的產物，而香港一直賴以為生的重要價值，是自由經濟，敢於競爭，「如果像特朗普一樣用圍牆圍住自己，走向保護主義，香港就完了。」

要消滅港青的保護主義思想，就必須讓其提升競爭力，顏汶羽說，香港年輕人面對的最大問題是教育制度，既沒有瞄準其事業發展，大學學額分配又多年無變，「最缺人的是醫學界，大學培養的醫生、護士的學額如此少。」他指，香港政府對經濟體系的發展應有預測，而不同專業學系的學額亦應根據預測而調整，「現在很多人，讀完了某個學系，卻沒有工作，大專培育的學生，與經濟發展不匹配，創科、醫療，有職位沒人做，很多商科學生卻找不到工作，或者供應太多，薪金自然低。」

近年年輕人對國家有對抗情緒，顏汶羽歸咎於缺乏競爭力帶來的怨氣。（資料圖片）

顏汶羽表示，自己多年前走入職場，做議員助理時，薪金是1.1萬元，多年通脹後，現今的市價卻沒有多大增幅，「人工低就怨氣大，儲錢難、買樓難、生仔難。」

本屆政府強調青年政策，顏認為，中央政策組改組、青年自薦計劃、甚至特首願意在社交媒體上與市民互動，都展現政府更願聆聽年輕人聲音，但具體的政策，例如學額分佈和經濟發展掛鉤仍未做到，最終還是未能針對青年人面對的問題。