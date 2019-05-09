安盛保險工作的夫婦　訛稱有保單騙1.2萬元佣金　判社服210小時

在安盛金融保險工作的一對夫婦，任經理的丈夫，涉嫌假稱任下總的妻子為兩份保單的代理人，從而騙取1.2萬元額外佣金，夫婦早前承認欺詐罪，案件今（9日）在東區法院判刑，兩名夫婦被告稱或因本案而雙隻吊銷保險牌照，且兩人育有兩名仍在學的女兒，若二人均入獄影響較大，裁判官考慮二人有悔意並已還款，判兩人社會服務令210小時。

被告盧永昌及區潔梅在東區法院被判社會服務令210小時。（資料圖片）

丈夫指妻子辦理兩份保單

被告盧永昌（53歲）及區潔梅（48歲），兩人為夫婦，承認兩項欺詐罪。案情指，盧在安盛任高級分行經理，區則為下線員工，他於2010年1月14日及10月12日，向公司虛報其妻子為兩份投保書的經辦保險代理人，以使安盛承保及簽發有關保單，及支付他們佣金。安盛因相信保單內容真確，發放了1.2萬元額外佣金給二人。

另外客戶指10年期保單為5年

盧另被控於同年10月12日，向一名安盛客戶訛稱一份為期10年的保單，指其屬5年定期保險，意圖詐騙該客戶投保及支付保費，令該客戶每年須支付約9.6萬元保費。

上司指屬個別事件

辯方向法庭呈上數封由被告家人及上司撰寫的求情信，讚揚兩人在工作上盡忠職守，從未收過投訴，今次是個別事件。

辯方指被告的社會服務令報告正面，兩人從事保險業逾20多年，努力工作晉升至管理層，但因今次案件需要吊銷牌照，有機會同時失業。報告又指兩人育兩名11及13歲的女兒，一旦入獄會對家庭造成摧毁性影響，建議判以81至160小時社會服務令。

裁判官彭亮廷判刑時稱，考慮被告有悔意、已償還款項及報告正面，同意判社會服務令，但認為報告建議的時數太短，最終判210小時社會服務令。

案件編號：ESCC1770/2018