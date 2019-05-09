調查指港人日耗5000萬張紙巾　逾兩成人誤以為抹手紙可回收

即棄紙巾濫用情況嚴重，惟過往有不少研究均指出紙巾不但未能回收，更會造成下水道堵塞。 根據基督教家庭服務中心於3月進行的調查，推算港人平均每日使用近5000萬張即棄紙巾，當中分別有近兩成人誤以為即棄抹手紙、即棄盒裝紙巾可以作環保回收。調查又發現，逾七成受訪者認為食肆可因應顧客需要才提供免費紙巾，毋須主動派發。 團體建議商戶不應主動派紙巾，以推動市民改變用紙的習慣。

周淑琼（圖左）稱希望更多食肆由即日起毋須再主動向顧客提供紙巾。（機構提供圖片）

基督教家庭服務中心及團體「手帕集作」合作，於今年3月7日至4月3日，透過網上訪問收集1,330名15歲以上市民的意見。結果顯示，當中每名受訪者每日平均使用8張即棄紙巾；而根據2018年全港15歲以上、約656.1萬人口作計算，推算港人每日使用約5,000萬張紙巾，當中包括袋裝紙巾、盒裝紙巾、濕紙巾、抹手紙、餐紙等即棄紙巾。

調查結果又顯示，最多受訪者誤以為即棄抹手紙可作環保回收，佔整體的20.3%；其次為即棄盒裝紙巾，約佔19.2%。因應不少食肆均會向顧客主動提供紙巾，調查發現73.5%的受訪者認為毋須主動派發，食肆可因應顧客需要才提供免費紙巾。不過最多受訪者稱於食肆用餐後會使用提供的即棄餐紙抹嘴，佔整體的55.3%；其次則為使用自備的即棄袋裝紙巾，佔30%。

此外，共有42.8%的受訪者表示有自備手帕的習慣，較表示「很少攜帶」及「從不攜帶」的受訪者人數多。不過就算有自備手帕，同樣有50.3%受訪者稱會用食肆提供的即棄餐紙抹嘴。

基督教家庭服務中心及手帕集作將於5月14日合辦「無紙巾日」。（機構提供圖片）

手帕集作創辦人彭小燕指，大部分受訪者認為食肆無需主動提供免費紙巾，反映調查結果正面。不過她認為若商戶能改變非必要的服務，能推動市民使用紙巾的習慣，以減低廢物棄置量。基督教家庭服務中心高級服務總監周淑琼希望，減少用紙的習慣能夠如「走飲管」般做到恆常化。基督教家庭服務中心及手帕集作將於5月14日合辦「無紙巾日」，參與的商戶及機構將於當日暫停主動派發或使用各類型即棄紙巾。