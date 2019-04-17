環團調查指港人日耗億張紙巾　余遠騁：盼市民減少不必要用紙

世界綠色組織日前發表調查，指港人每日消耗逾1億張紙巾，當中包括6,510萬張紙巾、2,900萬張抹手紙及980萬張濕紙巾。 組織行政總裁余遠騁於港台節目上形容調查結果「意外」，指發現港人無論於家中或外出用膳時的紙巾用量相若，希望港人能增加節省用紙的意識。他強調並非要求完全不用紙，僅盼能減少不必要的浪費。

余遠騁（右二）指希望喚起港人環保意識。（資料圖片）

世界綠色組織日前發表調查，於去年8月以街頭問卷形式訪問500名市民，收集他們用餐時的用紙巾習慣。當中57.7%表示每日平均用2至4張紙巾；即使在家用膳，亦有40.3%人表示每日平均使用2至4張紙巾。世界綠色組織推算，全港每日消耗6510萬張紙巾、2900萬張抹手紙及980萬張濕紙巾，合共逾1億張紙巾。

世界綠色組織行政總裁余遠騁建議市民，在家中用餐時應盡量以其他方式清理，如以毛巾、用水洗臉等替代使用紙巾。他特別指出，濕紙巾含有膠質，過往英國泰晤士河曾因濕紙巾而造成堵塞問題，呼籲港人減少使用。他強調並非要求公眾完全停用，而是希望希望喚起環保意識，減少不必要用紙。

世界綠色組織將於7月15日舉行「惜紙一天」行動，余遠騁呼籲公眾及企業參與，組織將繼續透過講座、參觀等活動，讓公眾更了解節省用紙的好處。