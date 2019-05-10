【逼爆SOGO】軒尼詩道現百米人龍　排頭位慈母為子買Dyson吸塵機

「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）今日（5月10日）開鑼，店內貨品大幅減價發售，引來大批顧客在銅鑼灣總店門口排隊等候入場掃貨，記者今（10日）到現場視察，於百貨中心開門前一小時，店外已有超過50人在外排隊等候掃貨，部分人準備了大型行李篋，以便瘋狂購物，當中不乏遊客；而購買化妝品的人龍，最少逾百米長，店方亦加派人手，現時秩序仍大致維持。

銅鑼灣祟光百貨舉行感謝周年慶，引來大批顧客在門外等候入場購物。（梁煥敏攝）

內地遊客備有入貨紙及「拖篋」

一向以來，「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week ）為愛好購物一族的入貨好時機。《香港01》記者今早約9時已抵達SOGO門外，現場聚集大量顧客排隊，等候購買各大品牌的化妝品，當中不少為操普通話溝通的內地客，帶備入貨紙及「拖篋」等候準備搶購心頭好，排隊人士沿着軒尼詩道排隊，組成人龍圍繞崇光百貨，佔有三分一的行人路。而另一隊伍則由駱克道開始轉入東角道，再轉入怡和街一直向波斯富街延伸，最少長達200米，目測輪候人士數以百計。

坐港鐵頭班車排頭位

其中，準備購買限量Dyson吸塵機的顧客，有特定的排隊位置，開店前約45分鐘，由職員帶領下到樓上排隊，排頭位的女士表示，今早坐上頭班港鐵，約7時到達，為兒子添置自用，「其實唔係咩大不了，我比較得閒。」店方安排大量保安員在場維持秩序，又用藍色膠帶將排隊人龍與行人通道分隔，故未有發生「塞人」事件，秩序大致良好。

在祟光百貨門外排頭位的女士表示，今早坐上頭班港鐵，約7時到達，為兒子添置自用。（梁煥敏攝）

不少顧客手持行李箱，準備入內「血拼」。（梁煥敏攝）

銅鑼灣祟光百貨門外有大批顧客排隊。（梁煥敏攝）