香港郵政：6月1日起非信件類寄件美國　必須提交電子報關資料

香港郵政今日（10日）宣布，應美國政府要求，所有從本港寄往美國的郵件（小型及大型信件除外），都必須於投寄前提交電子報關資料，否則不可寄到美國，措施將於6月1日起實施。

香港郵政總經理許智深提醒，寄往美國的郵件要用英文填寫資料。（袁澍攝）

為配合全球電子貿易發展，簡化清關程序，加快郵遞速度，越來越多國家或地區實施郵件電子報關，已成國際大趨勢。早前，美國方面已經要求中國地區（包括香港）的非文件類郵件電子提前報關，不過一直未強制實施。香港郵政宣布，將於6月1日起開始強制要求使用電子報關，否則郵件將不可寄往美國。此次實施範圍，除了大小型信件外，其他所有郵件都需要，包括特快轉遞、空郵及平郵包裹、平郵包裹、掛號及普通郵包等，即過往可以手寫寄件的掛號郵包及普通郵包受到影響。

電子報關必須以英文輸入 香港郵政不設翻譯

香港郵政助理署長林兆明表示，目前需要申報的報關資料與現時紙張申報一樣。寄件人在投寄郵件往美國前，必須在香港郵政網頁或使用手機程式「郵件清關易」網上平台，「投件易」及「我的特快專遞」網上平台，或者在郵局內的相關設施提供英文電子報關資料。他強調，若是未附有電子報關資料，會被要求補回資料或者退回寄件人。他同時建議，寄件人必須在郵件上填寫回郵地址，否則郵件會被銷毀。

香港郵政總經理許智深表示，因郵件寄往美國，所有資料需要以英文輸入。香港郵政則未有安排人手幫寄件人轉換成英文。

香港郵政於2011年起已開始建立推廣電子報關平台，今年2月25日起，更在全港逾30間郵局內安裝電子報關自助平台，並於全港郵局提供投寄標籤打印服務，市民毋須登記便可使用電子報關服務。

林兆明表示，電子報關已經是大勢所趨，不排除所有國家在未來全面電子化，而是次措施將在6月1日實施，不設過渡期。

據了解，巴西及俄羅斯已經有相關要求，但未強制實施；歐盟則將在2021年需要各地預先電子報關。