【蝕到入肉】員工減少成本反增加　香港郵政回報率8年未達標

香港郵政多年來，都被指經營不善，根據立法會最新一期的「數據透視」研究顯示，指香港郵政不但連續8年回報率不達標，當中更有4年更錄得虧損。

香港政府現時共有5個以營運基金形式運作的部門，包括公司註冊處營運基金、土地註冊處營運基金、通訊事務管理局辦公室營運基金，機電工程署營運基金及郵政署營運基金（簡稱郵政基金）。當中郵政基金的表現，幾乎全部都「落後大市」，據「數據透視」顯示，在最近10個財政年度，郵政基金的回報率，當中多達8年未能達標，而2010-11、2011-12、2012-13、2017-18合共4個年度，回報率更錄得負數，最差表現年度為2012-13年，錄得-4%回報率，蝕到入肉。

香港郵政過去10年的回報率，只有2008-09和2015-16兩年達標，其他年度的回報率的實際回報和目標差距甚遠。（立法會圖片）

綜合「數據」所指，香港郵政的「致蝕關鍵」，在於太過倚賴「一般郵遞服務」為主要收入來源，就算香港郵政開發電子商貿服務，期望增加收入，但收入增幅一直停滯不前，以2017-2018財政年度為例，支援電子商貿服務的收入雖有增長顯著，但只佔「一般郵遞服務」收入的36%。

另外，香港郵政過去十年中員工成本每年平均增加2.6%，但同期的公務員人數卻呈下降趨勢，據香港郵政解釋，兩者的趨勢背道而馳，是因為員工薪金按公務員薪酬增加，以及支付公務員的退休金及房屋福利等員工福利開支。

按「數據」顯示，香港郵政仍倚賴「一般郵遞服務」為主要收入來源。（郵政署圖片）

立法會議員區諾軒認為，香港郵政必須開拓更多的郵遞服務，以增加收入來源，確保地區服務質素。區諾軒說：「外國某些郵政服務已包括網購送貨和電子商務，成為市場的主要佔有率，反而香港就係順豐速遞主導市場。」區諾軒批評，香港郵政的經營不善，令一些社局郵局關閉，民生受到影響，故政府必須和香港郵政應商討如何保持郵政的服務和經營模式。