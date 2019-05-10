【HPV疫苗】內地客：環亞員工認疫苗非來自藥廠　「唔知道來源」

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠昨日（9日）發聲明指，公司及其指定的經銷商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」。《香港01》今到環亞了解情況，一名疑似環亞男員工多次出來驅趕記者，並表示「呢度冇新聞」，着記者不要阻礙通道，揚言「我告你㗎！」 另外，有內地客向《香港01》記者透露，診所員工向她承認，診所的疫苗非來自藥廠，惟不認同是假貨，形容是「只係唔知道來源。」該名內地客亦稱，有聲稱是「衞生局」的人員表示，診所貨源非來自廠商，而是從別的醫院拿過來。 《香港01》正就HPV疫苗問題向衞生署查詢，仍等待回覆。

一名疑似環亞男員工多次出來驅趕記者，並表示「呢度無新聞」，着記者不要阻礙通道，揚言「我告你㗎！」。（陳芷昕攝）

疑似環亞職員：呢度冇新聞

默沙東在周四（9日）發出聲明點明環亞之後，今天（10日）環亞位於佐敦的診所一度聚集數十名內地人，要求退款，亦有不少記者到場採訪。期間，一名疑似環亞男員工多次出來驅趕記者，並表示「呢度冇新聞」，着記者不要阻礙通道，揚言「我告你㗎！」

曾光顧環亞打針、來自溫州的胡小姐指，到場的警察沒有說明診所的疫苗是真貨或假貨的，只稱要等待化驗結果。胡小姐更稱，有診所員工向她承認，診所的疫苗非來自藥廠，惟不認同是假貨，形容是「只係唔知道來源。」

胡小姐又指：「那個衛生局只是說他（診所）進貨的渠道沒有從廠商進，而是從別的醫院拿過來的。」她本來今天到環亞接種第三針疫苗，如今只想退錢，因擔心安全，「他也沒有給我們解釋前兩針打下去到底是甚麼東西啊！」

胡小姐（右）透露，診所員工向她指，診所的疫苗非來自藥廠，惟不認同是假貨，形容是「只係唔知道來源。」（陳芷昕攝）

內地客：香港不是法治社會嗎？

至於來自西安的姜小姐，表示數天前已知道香港懷疑出現HPV水貨問題，但今天到港準備接種第二針疫苗時，才知道環亞拒為現場人士打針，更有大量內地客要求退款，直言「很驚訝」。姜小姐稱，她委託保險經紀幫忙找診所接種疫苗，兩個月前已接種第一針，沒有想過今天會出現這些情況，她強調每次都是坐飛機到港，她的花費不只疫苗，不會接受只退餘下疫苗的金錢，要求診所退回全數款項。

在場多名內地客一度鼓譟，不滿診所沒有答覆：「香港不是法治社會嗎？現在出假了，得有個追查啊！不可能沒有交代啊！」他們要求診所解釋，已接種的是甚麼疫苗，亦形容早前接種疫苗時，速度極快，沒機會看清楚包裝，「進去打一下，可能10秒就出來了。」

也有旅客指，診所叫她做檢查驗抗體，她現時十分糾結，不知應繼續打針抑或選擇退錢：「擔心對身體有影響，現在體現不出來，過幾年萬一有問題怎麼辦！」

姜小姐強調每次都是坐飛機到港，她所花的價錢不只疫苗，不會接受只退餘下疫苗的金錢，要求診所退全數。（陳芷昕攝）

內地網民引述中介 環亞「進針的渠道不合格」

在內地的社交媒體「小紅書」上，有自稱曾在環亞接種兩針HPV疫苗的人指，「幫她預約的姐姐」稱環亞的疫苗的確是水貨，「進針的渠道不合格」，但不是假貨。