【HPV疫苗】內地傳媒關注香港水貨針疑雲　點名另一本港醫療集團

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠發聲明確認，表示從未向位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」供應任何HPV九價疫苗，今日（10日）有大批內地客上門「維權」。 由於不少內地人會到香港打針，內地傳媒相當關注今次香港水貨HPV疫苗疑雲，包括深圳衛視新聞欄目更以「黑心診所」形容，普遍報道引述港府部門跟進中，另外，內地傳媒點名另一家本港醫療集團，指一名操普遍話的診所職員拒絕客人要求，不提供及核對疫苗編號信息，雙方起衝突。 內地網民熱門留言中，有人表示「還不是因為內地供應不足，害我們要去受人白眼」、「這是專坑（騙）同胞的大陸人」等。更有內地網民透過微信平台成立「維權群」，有逾百人參與。 《香港01》正向該醫療集團查詢。

默沙東的聲明公布後，今日（10日）有數十名內地人到佐敦的環亞體檢集團維權，事件更惹來內地傳媒關注，如每日經濟新聞、新京報、北京青年報等都有報道事件，其中深圳衛視新聞欄目以「黑心診所」形容涉事診所。

澎湃新聞點名另一醫療集團 職員拒核對疫苗編號

另外，澎湃新聞今日（10日）亦報道指，收到讀者提供片段，稱於去年下半年在本港診所準備接種第三針九價疫苗時，與診所職員起衝突，職員拒絕核對疫苗編號，而該名被指是職員的白衣外袍女子操流利普通話、情緒激動。

惟報道未有提供詳情，如事發診所分店位置及相關收據等。該則新聞下面的熱門留言指：「還不是因為內地供應不足，害我們要去受人白眼」、「這是專坑（騙）同胞的大陸人」、「有些內地人在香港工作也是沒有底線…兩地關係真的就被這些人攪和得愈來愈差」等。

HPV疫苗近期是內地的熱門話題，海南博鰲銀豐康養國際醫院涉嫌售賣九價HPV假疫苗，有38人受影響，海南省衛健委通報，該醫院未取得當地衛生健康行政部門「預防接種」門診許可，涉嫌違法接種。