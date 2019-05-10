【HPV疫苗】默沙東指未曾供貨　內地客到環亞維權　要求全數退款

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠昨日（10日）發聲明指，公司及其指定的經銷商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」。《香港01》記者今（10日）再次到訪該診所，發現有不少內地客到場要求退款及「維權」，診所職員向她們表明，因今天有記者在場，不會為她們接種疫苗，亦只會退還仍未接種的疫苗金額。 有內地客要求全數退錢，又直言十分擔心：「我唔知道第一針打嘅係咩嚟…我唔明白做咩你哋香港啲人會為咗啲錢危害我哋身體！」其後有人報警，警方及海關現已到場處理。 《香港01》已向「環亞體檢集團」多次作出查詢，正等待回覆。

自中午12時左右，到達環亞要求見負責人的客人愈來愈多，現時已有40人在環亞門外聚集，當中有人已報警。 (陳芷昕攝)

記者所見，診所內至少有兩名護士，二人皆不回應HPV疫苗事件。專程從瀋陽坐飛機來港的李太表示，她已經準備到環亞接種第二針疫苗，數日前得知香港有水貨疫苗事件，今天到診所要求他們確認疫苗是正貨，但未得到回應，遂要求退回全款，她們質疑香港政府為何沒有處理疫苗問題，揚言內地必定會「把診所給封了」。李太太又向記者查詢，是否應報警處理，及查詢最近的警署地址。

來自廣州的張小姐指，今天到達診所後，卻被告知因今天有記者在場，不會為她接種第二針HPV疫苗。 (陳芷昕攝)

來自廣州的張小姐向《香港01》指，今年3月8日在環亞接種了第一針的HPV疫苗，今天到達診所後，卻被告知因今天有記者在場，不會為她接種第二針：「佢（診所）話𠵱家風頭（火勢）囉，風波呀嘛！」診所本着她找中介退款，但張小姐拒絕：「但我啲錢係畀你哋㗎嘛…𠵱家係推囉，你推我我推你囉。」

她得知默沙東表示從未向環亞供應HPV九價疫苗後，感到十分擔心：「我唔知道打嘅係咩嚟…我唔明白做咩你哋香港啲人會為左啲錢危害我哋身體﹗」她稱現時診所指只可退回餘下兩針的金額，但她拒絕：「我會維護自己嘅利益，一係退全款，一係保證一年內幫我們打完3針，而且要保證有抗體。」

默沙東藥廠昨發聲明指，指定的代理商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，令人質疑該診所的疫苗來源。

被問到為何擔心診所的疫苗來源，卻要求環亞打完3針，張小姐苦笑，指做法是退而求其次：「我哋已經無辦法呀，已打咗一針，唔打係點樣呢﹖邊個嚟維護我地呢？」

張小姐直言，來港打針是因內地有接種HPV疫苗的年齡限制，而她今年31歲，故到港打針，通過朋友介紹的中介而找到環亞，付了7800元，診所卻不願提供收據，她曾要求提供：「佢（診所）話呢度唔畀㗎。」她現時打算先回廣州「等預約嘅人幫我地問返中介係點處理。」

李小姐認為環亞]應退全款，「我又唔知第一針打嘅係咩，有無用呀，咁咪好蝕底﹗」 (陳芷昕攝)

內地客：打針後不能取走包裝

而李小姐就稱，診所指事件會交給律師處理，現不會為客人注射疫苗，亦只可可退回餘下針數的金額，她認為應退全款，「我又唔知第一針打嘅係咩，有無用呀，咁咪好蝕底！」

有內地客人向記者展示與中介的對話，中介向其中一人指，三針疫苗的注射地點都不同，第二針就在佐敦的環亞注射，內地客指擔心會接種了假疫苗，中介只着她打針後帶走包裝盒，「如果可疑你可以報警的。」

另一內地客與名為「香港育苗林小姐」的中介對話時，就稱到環亞打針後，不能取走包裝盒，他形容環亞「連小診所都不是」，問中介可否轉到另一間診所接種第三針疫苗。