【HPV疫苗】內地客「佔領」環亞　拒接受退款：我身體有咩事點算

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠昨日（9日）發聲明指，公司及其指定經銷商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」。大批內地「苦主」今早起到環亞的診所維權，至傍晚仍有十多人拒絕離開。 有來自廣州的「苦主」報警求助，她稱已打了兩針，擔心會有副作用，即使環亞提出可退回剩餘針數價錢，都不會接受。經此一役，已對香港醫療制度失信心。 直到晚上七時，警方繼續在場調查，海關及衞生署職員已離開。而診所職員及代表律師同樣在現場，惟拒絕回應。

來自廣州的李太已注射兩針HPV疫苗，要求環亞交代疫苗來源。（陳芷昕攝）

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來自廣州的李太，支付合共7,000元接種三劑九價子宮頸癌疫苗，已分別於去年12月及今年2月接種兩劑疫苗，今日在環亞的診所等了近四個小時，仍得不到回應。李太引述職員指，他們可以選擇退回剩餘針數的價錢，然後離開。李太明言拒接受：「如果攞咗錢走，以後我身體有咩事，同佢哋無關係，緊係唔得啦！我已經打咗兩針，唔知身體入面係乜嘢！」

其丈夫李先生補充，有不少人專程從內地坐飛機到港，機票成本已超過可退回的款項，因此，來港維權絕非為錢，而是要求一個解釋：「我哋主要黎攞一個說法，我想佢哋同我確認，之前打嘅係咩針，有無副作用。」他強調，身體健康可大可小，十分擔心太太的健康，若只退款就打發他們，與他們的訴求截然不同，強調不會就此離開。

不少內地客到環亞要求全數退款及「維權」，期間有人報警。（陳芷昕攝）

至於來自廣州的曾小姐表示，在診所內的「苦主」已草擬訴訟要求，要求診所全數退款、道歉及承擔精神賠償，其訴訟要求已提交集團代表律師跟進。

默沙東藥廠的聲明指，從未供貨給環亞體檢。

眾人逗留期間，有職員向他們確認已注射的針數，但表示不知疫苗來源及成份。經此一役，李太表示已對香港醫療制度失去信心，但李先生就指，若處理妥當，大家還是會有信心。

事件從早上擾攘至晚上，仍有近15人聚集在診所。海關及衞生署職員都已離開，只有診所職員及代表律師在現場的一個房間內，拒絕與眾人交代，警員則繼續留守現場。

警方回覆查詢指，一位內地女子報案，指就診所提供的疫苗真偽與退款問題，與職員有爭執，警方列作「糾紛」處理，事件交由相關部門跟進。