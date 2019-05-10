【非洲豬瘟】香港首例　上水屠房驗出有豬內臟帶病毒　將殺6000豬

中國內地非洲豬瘟疫情蔓延全國，香港也失守，出現首宗非洲豬瘟，食物及衞生局局長陳肇始將於今晚10時，就一宗非洲豬瘟化驗報告會見傳媒。 據了解，上水屠房有廣東入口豬隻內臟，驗出帶有非洲豬瘟病毒，約6,000隻活豬將被人道毀滅。按之前所定，屠房將停止運作數日，以便進行消毒，即供應市場的活豬將銳減八成；荃灣屠房只可供應約400隻本地活豬。

上水屠房一個豬隻內臟樣本疑驗出非洲豬瘟。（資料圖片）

據了解，被驗出有非洲豬瘟的豬隻，是早於5月2日被發現異樣，當局於是將其抽樣化驗。

漁護署早前巡查本地養豬場，以確保防範非洲豬瘟的防疫措施妥善實施。（政府新聞處）

針對疫情，漁護署助理署長（檢驗與檢疫）薛漢宗早前表示，當非洲豬瘟發生在屠場時就有三種應對方法：

第一，如在屠場中發現有非洲豬瘟病毒在豬隻間傳播，屠場中所有豬隻都會銷毀，不會讓其進入食物鏈。

第二，如果在屠場中沒有發現非洲豬瘟，但有豬場曾經把有非洲豬瘟的豬隻送到屠場，就會把該豬場該批次豬隻銷毀，並檢驗屠場中其他批次的豬隻，證實沒有帶非洲豬瘟時，才會繼續屠宰。

第三，如果有豬隻未入屠房，「或剛剛在屠房側邊已被我們截獲，而我們又可把其分離」，會把這些非洲豬瘟的豬隻銷毀，屠房的其他豬隻亦會經檢測，如證實沒有帶非洲豬瘟時，才會繼續屠宰。

確診感染非洲豬瘟的廣東豬隻，是在本月2日於上水屠場發現。（資料圖片）

本地豬農：港豬場每日只供應約400隻

有本地豬農表示，剛接到政府消息「好秘密」，不知道該批驗出豬瘟的豬隻是否已流出市面，但上水屠房會因今次事件關閉6日。現時香港每日共有300至400隻本地活豬，由43個豬場供應，他坦言事件會影響豬肉供應量，「香港豬場唔可能變多幾隻豬出嚟。」

有指上水屠房將停運作六日。（資料圖片）

同批豬被送回廣東 何俊賢：本地農場應高度戒備

據了解，有關豬隻是目測過程發現有異常，繼而保留樣版作測試。該批次的豬隻已即時送返廣東省，未有流出市面。該樣版於其後的測試中，終被驗出病毒。

漁農界立法會議員何俊賢指出，自本月2日後，豬隻的快速測試都未有驗出病毒，證明傳播風險不高。不過，本地農場應高度戒備，如加強清洗出入豬場的車輛。他又指，本地業界正商討應對方案，需視乎食衞局記者會的內容再跟進。