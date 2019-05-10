【非洲豬瘟】上水屠房病豬遲八日才驗出中招　同場4000隻已屠賣完

非洲豬瘟殺到！食物及環境衞生局局長陳肇始確認，上水屠房一個豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，涉事豬隻銷毀，該病豬是在本月2日進入屠房，當局到今日（10日）才驗出該豬隻含有非洲豬瘟病毒，足足遲了8日，雖然病豬當日已被隔離並銷毀，但同場其他豬隻則早已屠宰流出市面，料已被吃光。紀錄顯示，本月2日總共有約4,000隻活豬成交。 按政府的防疫措施，上水屠房約6,000隻活豬將被人道毀滅，屠房將即晚（10日）起停止運作，以便進行消毒。陳肇始承認，本港活豬供應將受影響，只有荃灣屠房可提供少量本地活豬。

確診感染非洲豬瘟的廣東豬隻，是在本月2日於上水屠場發現。（資料圖片）

初步檢驗非懷疑非洲豬瘟

是次驗出非洲豬瘟的豬隻內臟樣本，來自廣東省湛江一個豬場活豬。漁護署署理助理署長（檢驗及檢疫）何展豪表示，該豬隻樣本是從大龍獸醫化驗所發現到陽性，收集時未有懷疑是非洲豬瘟，是透過定期樣辦測試，即今日測試時才驗出病毒。

食物環境衞生署食物安全專員何玉賢就指，豬隻樣本是本月2日採集，但未知源頭豬場。「幾時來到，仍調查中，調查源頭是供港場，還是香港感染。」何強調，豬隻在屠宰前未有懷疑是非洲豬瘟，因此當時衞生督察未有檢驗；其後屠宰時，發現豬有淋巴結、腫大，獸醫認為不會是非洲豬瘟，因此第二層把關都未有檢驗。他又指，非洲豬瘟的潛伏期長達四日，早期臨床徵狀未必驗到。

雖然是次有問題的豬隻未有流入市面，已經銷毀，但何補充，豬隻通常會在屠場逗留一、兩日，相信同場的其他豬隻已被屠宰出售。

漁護署之後再化驗四其後採集的個樣本，全部程陰性。

食衞局局長陳肇始率多名官員開記者會，解釋事件。（陳芷昕攝）

陳凱欣批政府欠準備應對疫情

食物及衛生局前政治助理、立法會議員陳凱欣批評，食衞局未有爭取時間做好兩手準備，「其實香港都遲咗5個月先有首宗，點解政府唔一早諗定方法分流啲豬。」

她表示，今年1月曾建議政府利用將活豬分流至荃灣屠房，例如荃灣屠房可應付本地豬隻，以免當上水屠房發現有豬瘟時會導致全港無豬供應。「政府咁耐都無計劃，5個多月時間都無善用屠房」，她又透露業界認為分流活豬至不同屠房的方案是值得考慮。