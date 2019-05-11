【逃犯條例】扶貧高峰會氣氛平和　林鄭疑受感動哽咽

立法會今（11日）再召開修訂《逃犯條例》委員會，泛民及建制雙方一度就選主席問題有口角及有肢體碰撞，場面混亂。

雖然立法會建制泛民上演「武打片」，但另一邊廂多位政府高層包括特首林鄭月娥、政務司司長張建宗等正在隔鄰的政府總部出席扶貧高峰會。

有委員透露，林鄭在總結發言時提到是次會議沒有示威抗議，反映「其實個個界別都可以平靜坐喺度傾」，她更一度疑似哽咽，不知是否與立法會混亂情況有關。