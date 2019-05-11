【逃犯條例】扶貧高峰會氣氛平和　林鄭疑受感動哽咽

撰文：李家偉
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立法會今（11日）再召開修訂《逃犯條例》委員會，泛民及建制雙方一度就選主席問題有口角及有肢體碰撞，場面混亂。
雖然立法會建制泛民上演「武打片」，但另一邊廂多位政府高層包括特首林鄭月娥、政務司司長張建宗等正在隔鄰的政府總部出席扶貧高峰會。
有委員透露，林鄭在總結發言時提到是次會議沒有示威抗議，反映「其實個個界別都可以平靜坐喺度傾」，她更一度疑似哽咽，不知是否與立法會混亂情況有關。
扶貧高峰會往年都有基層團體出席並在場抗議，然而今年不少團體早已表明會杯葛會議，轉為到立法會參與《逃犯條例》集會，所以今天的高峰會內未見有抗議、示威行動。
是次高峰會只有開首發言部分可以讓記者採訪，其後的部分都屬於閉門會議。據悉，林鄭在閉門會議總結發言時提及討論氣氛平和，更因而疑似一度哽咽。
施麗珊透露，林鄭在發言時一度疑似哽咽。（李家偉攝）
施麗珊：林鄭有啲激動
出席高峰會的香港社區組織協會幹事施麗珊在會後聲稱，林鄭在發言時的確「有啲激動」，她轉述發言內容，稱是次會議與往年不同沒有示威抗議，反映「其實個個界別都可以平靜坐喺度傾。」她認為，發言時林鄭「可能係諗起立法會（處理逃犯條例）嘅情況」，一度疑似哽咽；其後會場大眾拍手以示鼓勵。施提到，林鄭希望日後大家都可以理性務實，「唔同立場都可以坐低傾。」