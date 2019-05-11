【逃犯條例】下周二同開會　立法會：妨礙議員往會議廳屬犯罪

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，場內再度正面交鋒，最終未能選出主席。

會議結束後不足兩小時，石禮謙即指示法案委員會於3日後，即下周二（14日）早上8時半舉行會議，泛民則於同日早15分鐘，即8時15分舉行會議，預料屆時泛民及建制將會繼續鬥法。

政府透過新聞處發稿，對法案委員會會議「因會議秩序被嚴重阻撓而發生的混亂情況和失控場面，並引致有人受傷」，對此極度遺憾。

立法會秘書處透露，就有議員的職員在會議室樓層進行示威活動，立法會行政管理委員會將作出跟進，根據特權法，凡任何人襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，即屬犯罪。