【逃犯條例】下周二同開會　立法會：妨礙議員往會議廳屬犯罪

撰文：林景輝
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立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，場內再度正面交鋒，最終未能選出主席。
會議結束後不足兩小時，石禮謙即指示法案委員會於3日後，即下周二（14日）早上8時半舉行會議，泛民則於同日早15分鐘，即8時15分舉行會議，預料屆時泛民及建制將會繼續鬥法。
政府透過新聞處發稿，對法案委員會會議「因會議秩序被嚴重阻撓而發生的混亂情況和失控場面，並引致有人受傷」，對此極度遺憾。
立法會秘書處透露，就有議員的職員在會議室樓層進行示威活動，立法會行政管理委員會將作出跟進，根據特權法，凡任何人襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，即屬犯罪。
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石禮謙指示，法案委員會第四次會議，將於本月14日（二）上午8時30分至10時15分在會議室1舉行，屆時會繼續選舉主席，以及與政府當局舉行會議。
政府回應稱，自立法會決定成立法案委員會以來，經過多次會議，仍未能選出委員會主席，「而今日因選舉主席事宜而發生不愉快事件，屬史無前例，我們表示極度遺憾」，又非常擔心情況持續，會影響立法會草案審議的工作。政府促請議員回復理性討論，平和對話，履行立法會議員應有職務，務實地進行草案審議工作。
立法會秘書處回覆查詢時指，在今天《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會會議上，已展開選舉委員會主席的提名程序，下次會議將會繼續選舉主席。
就有議員的職員在會議室樓層進行示威活動，立法會行政管理委員會將作出跟進，而根據《立法會（權力及特權）條例》（第382章）第19條，凡任何人襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，即屬犯罪。
至於下次會議會否加強保安則視乎情況而定。