【逃犯條例】石禮謙：已接受謝偉俊提名　泛民稱「不合憲不合法」

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，再度正面交鋒，未能選出主席。 經民聯石禮謙表示，他當了19年議員，從來未見過如此今日的情況，並為此道歉。他指在混亂中，有同事及職員受傷，指不論是建制派還是民主派議員，都應有文化地互相尊重。 民主派會議召集人毛孟靜表示，對今早立法會混亂情況感到遺憾，又指事件罪魁禍首是特首林鄭月娥，又強調石禮謙主持的會議不合憲不合法。

石禮謙：當了19年議員 從未見過今日情況

石禮謙表示，他當了19年議員，從來未見過今日如此情況，並為此道歉。他指，在混亂中，有同事及職員受傷，指不論是建制派還是民主派議員，都應有文化地互相尊重。他續指，即使議員就《逃犯條例》修訂有不同立場都不要緊，但應和而不同，而身為議員，在《基本法》賦予監察政府的責任外，還要討論政府提交的法案。他指，在法案委員會中選出主席是簡單的事，不會超過半小時，但早前已花逾4小時，內會又就此召開4小時的特別會議，並發出指引，決定民主黨涂謹申不能再主持法案委員會選舉主席的會議。

他認為，內委會發出的並非普通指引，指當日隨即傳閱該指引，並獲36名議員同意下變成指令。而他履行議員的責任，執行該指令，在今日召開會議。

石禮謙表示，不論民主派的會議是否合法，他都表示尊重，但民主派議員都要尊重其餘36名議員，服從內會的決定。

他指，如民主派議員反對修例，將來可以有很多機會反對，指在民主制度中，並非只有少數服從多數，擁有多數票的議員會確保少數議員有發言的機會，以往香港都是跟從此傳統。他續指，不希望見到國際間認為香港立法會局面是惡劣，希望各位保持冷靜，而他日後會繼續開會，直至主席獲確認，他的責任就會結束，重申不應阻止他執行職務。石禮謙指，雖然有許多規例可跟，但不希望要趕人走。

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陳志全尤如美式足球員

石禮謙又不點名表示，難得有同事服務立法會，指他們公正地去對待不同派別的議員，不同派別的議員如有爭鬥、有不滿意，「都不要放在去打工的職員中，應在議會上傾」。他認為秘書處沒有偏幫任何派別的議員，他們只是執行秘書處的工作，是合法合情合理。

對於現時會議的程序，石禮謙表示已接受建制派謝偉俊提名，亦允許民主派區諾軒提出兩次提名等。他表明今日不會再召開會議，而剛才亦無法繼續會議，指會議已經到了一個危險的階段，多名議員都衝出來，形容議會陣線陳志全尤如美式足球員一樣飛身衝出來，擔心議員會有危險。他又提到，剛才新民主同盟范國威跌倒後，在地上拉住他的腳，認為有關情況不應該發生，不希望見到「入來做議員，走出街是醜的」。

毛孟靜：石禮謙主持的會議「不合憲不合法」

毛孟靜表示，對今早立法會混亂情況感到遺憾，又指事件罪魁禍首是林鄭月娥，因她不惜一切代價通過惡法，而建制派及立法會秘書長陳維安則扭盡六壬、挖空心思

扭曲議事規則進行非法會議。她強調，石禮謙主持的會議不合憲不合法，她又提到，與石討論時，石強調其主持會議是決議，而是事實是內會指引沒有效力。

她指，建制派和立法會秘書處互相包庇，持續玩「雙胞胎」會議，民主派肯定奉陪到底。她又要求林鄭懸崖勒馬，「不要將香港立法機關推向深淵」。至於早前受傷的范國威現況，毛就表示他已被送往瑪麗醫院急症室，進行腦掃瞄，暫沒大礙。

區諾軒則表示，他必須強調今日並非承認石禮謙的會議，而是「我今日推冧咗佢個會」。

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胡志偉：民主派用盡議會內權力

熱血公民鄭松泰表示，涂謹申召開的第四次逃犯條例法案委員會，討論非常充實，也導向了對香港長遠非常有建設性的方向，內容包括討論了民主黨尹兆堅和公民黨楊岳橋的私人法案，作為政府方案另外的出路，而更加意外的是，建制派議員放棄了他們一貫捍衛建制姿態來搗亂會議。

他又表示，涂謹申作出好的判斷，沒有用秘書處保安驅趕建制派進行的疑似選舉的動作，但聲明會議中並無任何選舉程序，因此建制派的動作與會議並無關係。

他強調，涂謹申主持的會議經前立法局主席黃宏發確認是合法合憲，呼籲大家回歸由涂謹申擔任主席的逃犯條例法案委員會。

民主黨主席胡志偉表示，今日亂局始作俑者是林鄭月娥，而結束亂局，視乎林鄭是否願意重新以先易後難方式處理草案。他又指，在建制派「歸隊」支持政府的情況下，民主派會用盡在議會內的所有權力，確保石禮謙的非法會議審議的惡法不會獲通過。

被問及下次會議安排時，胡志偉就指，涂謹申會決定下次會議時間。