【非洲豬瘟】港豬未能運荃灣屠房屠宰　佛誕、母親節零活豬應市

上水屠房一個豬隻樣本被驗出帶有非洲豬瘟樣本，6,000隻豬要被銷毀，上水屠房無限期關閉消毒。本港今日（11日）的活豬供應僅依靠來自荃灣屠房的本地豬。不過，食物環境衞生署資料顯示，今日沒有本地豬拍賣成交，意味明日（12日）母親節及佛誕正日，本港將零活豬供應。 香港禽畜業聯會副主席林榮源就稱，上水屠房與荃灣屠房的買手是「差不多同一班人」，由於他們現時未能處理與政府在銷毀豬隻上的分歧，就以不開放荃灣屠房威脅政府，以致本地豬場的活豬亦無法運至荃灣屠房屠宰，本地豬農認為政府應要介入，否則可能會有抗議行動。

本港今日的新鮮豬肉主要依靠本地活豬或昨日存貨。（周景文攝）

荃灣屠房現無豬隻

香港禽畜業聯會主席莊忠平得悉，荃灣屠房今日屠宰完昨日的300至400隻豬隻後，便沒有再屠宰任何豬隻，而現時荃灣屠房內更沒有豬隻，故預計明天全港都沒有新鮮豬肉供應。

業界對當局的做法感到不滿，認為未有檢驗屠房內的其他豬隻便將其全部銷毀，令肉商損失慘重。（梁銘康攝）

香港有上水及荃灣兩間屠房，上水屠房由食環署聘請承辦商營運，每日從內地供港的活豬均會運到上水屠房屠宰，其餘則運到荃灣私人屠場處理，本地豬主要在荃灣屠宰。不過荃灣屠房未能完全代替上水屠房。

香港農業聯合會主席陳建業早前表示，現時上水屠房每日有共處理全港逾3,000隻活豬，若來港豬隻一旦到埗才發現疫症問題，後果嚴重，必定引致「短期缺豬」，影響整個業界運作。陳說，現時荃灣屠房每日平均處理400隻活豬，若上水屠房發現病發豬隻而關閉，荃灣屠房上限只能夠處理2,000隻活豬，即只能代為處理約五成豬隻，故兩者不能完全互補。