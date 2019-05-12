趁母親節向特殊兒童家長致敬　羅致光：陸續增強社區支援服務

勞福局局長羅致光今趁母親節(12日)撰網誌向特殊兒童家長致敬，他又提到，到校學前康復服務將於新學年增至7000個，亦會加強社區支援服務，包括增建家長/親屬資源中心，現時已增至12間，另有7間新中心將於明年第1季成立，冀可紓緩照顧壓力。 另外，他又冀可成功申撥款200億元，購買社福設施場所，當中包括額外的幼兒中心。

羅致光早前到訪香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心，參觀中心為有特殊需要的幼兒提供的體能活動訓練。(勞福局局長網誌)

羅致光於網誌中表示，特殊需要兒童表面上與其他孩子沒兩樣，但行為卻易引起旁人誤解，家長需承受額外壓力，特別是孩子長大成人後、心智追不上時，就更惹人誤解。他認為有關的公眾教育尚需加強。

他指，到校學前康復服務已恆常化，服務名額將於新學年增至7000個，讓有特殊需要幼兒盡早在校內獲得所需訓練。他又提到，港府已陸續增加社區支援服務，包括增建殘疾人士地區支援中心、自閉症人士支援中心，及家長/親屬資源中心，其中後者可予殘疾或成長困難家屬照顧者互相交流，亦設輔導、小組及大型活動。港府亦進一步將自閉症人士支援中心，由3間增至5間，分佈全港5區，另會增加中心人手，加強專業支援。

羅又指，未來數年間將陸續啟用多間幼兒中心，亦期望成功向立法會申請200億元撥款，購買短缺的福利服務處所，包括額外的幼兒中心。