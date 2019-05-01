帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱　港媽心痛：不要只顧批評不了解

「請不要只顧批評而不去了解！」近日有網民在facebook群組上載在公眾洗手間內拍攝的照片，指「咁大個男仔仲去女廁」，引發熱議，有港媽因而有感而發，在fb專頁「生仔要考牌系列」發文，指自己育有一名5歲有特殊需要的兒子，曾帶他進女廁被「無知姨姨婆婆」言語侮辱，她直言看到照片非常心痛，期盼外界「高抬貴手」，不要惡意批評孩子，「你哋嘅批評，係比粗口去鬧佢哋更難聽的！」。

近日有網民批評有男童入女廁，引發熱議。（示意圖）

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早前有網民在商場女廁拍下一名約5歲的男童正在洗手，直斥「咁大個男仔仲去女廁」，引起網民熱議。帖文觸動一名港媽投稿至「生仔要考牌系列」訴苦，「我想以一位育有特殊需要嘅小朋友媽媽身份講下嘢！希望大家放低你嘅『育兒專家』身份，請不要只顧批評而不去了解，你哋嘅批評，係比粗口去鬧佢哋更難聽」。

她在帖文表示，自己同樣育有一名剛5歲的兒子，其身高比6、7歲小朋友更高，但無奈地其言語及自理能力還有很大落差。她感嘆，教導孩子一件事是要花上很長時間，身為媽媽又擔心兒子發生事情時不懂處理及保護自己，「所以無可能畀佢一個人去男廁」。當她帶兒子入女廁時，卻換來一些「無知姨姨婆婆」的言語侮辱：「細佬你咁大仲去女廁唔醜嘅咩？」、「唔識教佢㗎，怪獸家長？」

該名媽媽續稱，如因爲兒子入侵女性私密空間，令到大家感到不安，她願意道歉，但她相信「我個仔喺女廁內絶不會偷睇到你任何私密部位」。她亦指會盡量安排兒子去殘廁，惟同樣經常遭白眼，加上殘廁常被人用作吸煙區，衛生情況惡劣，而且殘廁馬桶比一般高，兒子根本難以使用。

帖文指，曾有人建議她「同個仔去完廁所先去街」，但該媽媽無奈稱，兒子所受的專業訓練，並非畫畫鋼琴班，不是在家附近，很多時要舟車勞頓先去到訓練，「咁我可以點？」。她坦言，看到那名男童在女廁洗手的照片，感到很心痛，「希望各位比較敏感嘅女仕們，請你們高抬貴手及口，唔好惡意批評小朋友，甚至影相放上任何社交媒體」。

帖文引起網民熱議，有人身同感受，指自己帶着未夠5歲的兒子入廁所，亦曾被一位女士截停，令她大感無奈，「過來人就會明」，亦有媽媽留言稱，「咁細個點會放心佢一個人去廁所」。

有網民則表示不理解公審小孩入女廁的心態，「小朋友咁單純，唔好以自己大人咁嘅思想套入小朋友」，亦有網民質疑廁所影相同樣有問題。但有同樣育有SEN孩子的媽媽則留言稱，小朋友始終會大，「睇唔到好耐，要慢慢放手」，都要嘗試讓孩子自己上廁所。

根據本港法例，在公廁內任何男性不得進入撥作女性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限，女性進入男廁亦有同一準則。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）