【母親節】花墟人頭湧湧　有市民送花給家傭：買紮花表達多謝

不少子女趁今日（12日）母親節憑花寄意，向母親表達謝意，早上旺角花墟逼滿前來買花的市民。不少男士帶同仔女「秘密」買花送給另一半及媽媽；即使是學生哥，也願為媽媽節省零用錢，在母親節正日送上化妝品哄其開心。有市民也特意買花送給家中同為母親的工人姐姐，「佢照顧我哋，同埋都係媽咪，又無仔女喺度，買紮花表達多謝」。

不少人買康乃馨送給媽媽，表達謝意。（勞敏儀攝）

上午十時，旺角花墟已人頭湧湧，花店門前擺滿康乃馨及玫瑰等應節鮮花，價錢由數十元至數百元不等，也有花店推出十元一支的肥皂花，保存期較長，學生哥也能負擔。

女兒用零用錢買唇膏贈母



不少男士一早帶子女前來買花，給家中女士驚喜。馬先生帶同三個子女到花墟買了兩束康乃馨，分別送給媽媽及嫲嫲，最貴一束320元，形容價錢可接受。馬先生指，長女今年也用零用錢購買一支價值300元的唇膏，而妹妹及弟弟則摺紙及寫卡送給媽媽，哄她開心，希望媽媽「母親節快樂」！

李先生一口氣買了九枝獨立包裝玫瑰花，與家人分享快樂。（勞敏儀攝）

雖然沒有人送花，但梁太也有一對女兒陪伴買花。（勞敏儀攝）

男士買9枝玫瑰花 送予家族９位女士

李先生一口氣買了九枝獨立包裝玫瑰花，送給家族中９個女士。他說，每枝玫瑰40多元，價錢合理，笑言「開心吓咋嘛，又唔係好貴，邊樣靚就買邊款，點綴吓」。

買康乃馨贈女傭表謝意

潘先生先買了兩束價值300元及800元的康乃馨，當中一束留給家中的工人姐姐。他說，每年都會送花給工人，「佢照顧我哋，同埋都係媽咪，又無仔女喺度，買紮花表達多謝」，回家後再給她們驚喜。

溫小姐表示，花價與往年相若，最受歡迎還是母親節主花康乃馨。（勞敏儀攝）

此外，有人自己的花自己買，梁太與兩個女兒先買了花籃裝的康乃馨給婆婆，再讓女兒給自己選花，自己付錢買花，坦言丈夫非浪漫的人，「等個女大個再買」。

市民留待明日慶祝 花店指生意受影響

今年母親節陽光普照，市民買花時也不太計較價錢，是否旺丁旺財？繽紛時刻品牌經理溫小姐表示，花價與往年相若，最受歡迎是康乃馨，其次鬱金香、馬蹄蘭、玫瑰，「單色康乃馨普遍都有，（荷蘭康乃馨）大頭得嚟，有幾隻色混合」。部分鮮花以花籃承載，溫小姐指「比較襟擺，個籃又可以重用，比較受歡迎」。

她說，有市民在接近母親節開始訂花，故一早提供「早鳥優惠」吸客；又指明日是公眾假期，部分母親或留待明日才慶祝，或影響今日生意額。