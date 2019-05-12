【母親節】母子檔揸巴士　堅姐向兒子傳授秘技：乘客鬧唔好理就得

21年來風雨不改、接載市民上下班的九巴車長堅姐，一生最在乎的便是家中三個兒子。眼看二子阿鋒長途跋涉、長年無休每日工作10多小時，遂建議他轉職揸巴士。 訪問期間，堅姐每當看到眼前同樣身穿車長制服的阿鋒，便笑得合不攏嘴，更稱「宜家有多啲相處時間喇」。

堅姐是九巴車長，而兒子阿鋒是龍運巴士車長。堅姐不時傳授駕車秘技予阿鋒「傍身」。(方家遠攝)

阿鋒原本在印刷廠工作了10多年，因公司倒閉輾轉之下獲聘於大埔一家印刷廠工作。惟他居住元朗，每日來回車程以及工作時數長達15小時，加上放假日數少，令堅姐大感心痛，遂叫兒子加入九巴任職車長。

「我最大嘅興趣就係揸車。」擁有電單車、旅遊巴、小巴、巴士以及私家車等牌照的堅姐，認為考取愈多牌照愈好，至少能有一技之長「搵食」。因此，阿鋒自小在耳濡目染下亦不例外，順利考獲車長加入九巴。

因大家都是巴士車長，話題多了，促進兩母子關係。(方家遠攝)

兒子至今擔任龍運車長一年，薪酬穩定、工作時數亦較短，除了讓他們兩母子有更多相處時間，亦漸漸有共同話題：「以前無咁多話題，宜家公司一出通告改路，個仔驚我唔識即刻Whatsapp話我知。」記者遂問及，關係相比以前是否更進一步？堅姐隨即搭着阿鋒膊頭，狀甚溫馨笑言「在心中」。



堅姐透露，不時傳授駕車秘技及待客之道，讓阿鋒可以有數招傍身，「例如踩Brake要起腳，唔好一腳踩落去，乘客就會坐得舒服好多；至於乘客鬧就唔好理佢，唔理佢一陣就會自己行入車廂架啦。」堅姐除愛鍚自己兒子外，原來亦是愛心爆棚的車長，她於去年8月曾協助患有腦退化症、在醫院走失的伯伯平安回家，之後其家人向她送上感謝狀。

「例如踩Brake要起腳，唔好一腳踩落去，乘客就會坐得舒服好多；至於乘客鬧就唔好理佢，唔理佢一陣就會自己行入車廂架啦。」 堅姐傳授兒子駕駛秘技及待客之道

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現年38歲的阿鋒已為人父，太太每逢周日便會帶三名兒子「接放工」，到機場搭乘爸爸開出當日最後班次的巴士。阿鋒分享，兒子看到自己駕駛巴士的情況，不禁說出「爸爸好勁啊」，令他倍感窩心的同時，亦觸起他小時候同樣乘搭由母親堅姐駕駛的巴士。他一度表示，「嗰時好少女人揸巴士，我一向都好敬重，覺得佢好勁。」堅姐亦隨即附和，「老公帶住啲仔跟我車緊係威！」

「嗰時好少女人揸巴士，我一向都好敬重，覺得佢好勁。」 阿鋒對母親堅姐揸巴士引以為傲

今日（12日）便是母親節，堅姐表示會與三個兒子、媳婦以及五個孫兒三代同堂共進晚餐慶祝。阿鋒在訪問期間向堅姐送上鮮花，並親吻堅姐面頰，以答謝多年來的養育之恩。問及堅姐的母親節心願，她期望「兒孫聽教聽話、家人身體健康」。