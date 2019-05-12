【太平清醮】市民讚飄色巡遊貼近社會時事　小朋友最喜歡李慧詩

一年一度的長洲太平清醮今日(12日)舉行，今年飄色巡遊在下午舉行，巡遊現場人頭湧湧，氣氛熱鬧，不少市民一早便到場等候欣賞巡遊。有曾經居住在長洲的市民表示，今年飄色貼近社會熱門話題，巡遊十分熱鬧。

飄色巡遊吸引不少市民觀賞，現場氣氛十分熱鬧。（張浩維攝）

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曾在長洲居住12年的蔡小姐表示今年飄色主題貼近社會時事。(侯彩琳攝) 曾在長洲居住12年的蔡小姐，每年幾乎有時間便會回到長洲欣賞太平清醮飄色巡遊，她更指這是她的童年回憶。蔡小姐指今年表演十分熱鬧，比起以往有更多不同表演。而巡遊中以「安心出軌」諷刺港鐵出軌事故的飄色表演，則讓蔡小姐留下深刻印象。她指，今年飄色主題貼近社會熱門話題，而參與巡遊的小朋友亦很熱情。

長洲居民秦先生(上)指今年表演內容亦較以往豐富。(侯彩琳攝) 居民：今年人流比往年多 長洲居民秦先生和秦小朋友今日亦有欣賞飄色巡遊。自小在長洲居住的秦先生表示，感覺今年人流較以往多，而表演內容亦較以往豐富。而秦小朋友則表示巡遊「好吵」、但亦好熱鬧。秦小朋友則指，最喜歡以單車運動員李慧詩為主題的飄色，因她最喜歡「踩單車的李慧詩。」

遊客溫小姐(左)今日特意帶女兒一同欣賞太平清醮飄色巡遊。(侯彩琳攝) 遊客溫小姐和丘小朋友今日特意到長洲欣賞飄色巡遊。溫小姐欣賞以英國脫歐為題的飄色，她指由小朋友扮演英國首相文翠珊，十分可愛。而同行的丘小朋友則喜歡打扮成仙女的表演者。