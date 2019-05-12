【太平清醮】大批市民排隊等觀搶包山比賽　冀見證王中王誕生

長洲太平清醮壓軸重頭戲搶包山比賽，將於周一(13日)凌晨12時開始舉行。搶包山比賽門票於晚上10時派發，大約9時現場已見市民大排長龍，排頭位的張先生表示，已經第7年排頭位，今日早上7時多便到場，因認為比賽有刺激感。 此外，有市民表示，希望今年可目睹｢包山王中王｣誕生。

郭嘉明賽前分享策略：力搶9分包

比賽開始前，爭取成為｢包山王中王｣的郭嘉明表示，對賽事｢都有信心｣，並指其策略是盡可能搶位於搭包山架高位、值9分的包子。

今年共派發1,800張免費入場券予市民，較去年多150張，入場券先到先得。大約晚上9時，記者見排隊者人龍已呈現｢打蛇餅｣盛況。

張先生稱連續7年排頭位。（歐嘉樂攝）

第7年排頭位市民：今早7時許已到場

排頭位的張先生，已是第七年排頭位。他表示今早從荃灣出發，大約早上7時許已到達長洲排隊。對於第7年排頭位，他認為搶包山比賽有刺激感，與別不同，而排頭位有選擇權，自己可決定觀看位置。

下午長洲舉行飄色巡遊，張先生因排隊未能觀看，對此他表示，觀看飄色就可能失卻觀賽的最佳位置，所以只好作出取捨。

梁先生認為搶包山比賽刺激。（歐嘉樂攝）

入場冀見證郭嘉明榮膺包山王中王

排第三位的梁先生，今年已是第十年排隊入場觀賞搶包山比賽，他同樣認為比賽十分刺激，而且屬於香港傳統，故此特別到場排隊索取門票。

根據賽制，從2016年始累計3屆冠軍優勝者可獲頒「包山王中王」或「包山后中后」奬，而男子組選手郭嘉明，已累積2屆冠軍。梁先生表示，希望可目睹「包山王中王」今晚誕生，不過認為還需看郭嘉明臨場表現，方知他可否成為包山王中王。