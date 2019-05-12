今日﹙12日﹚為一年一度的長洲太平清醮，適逢連續3天連假，大量遊人到長洲參與這場盛事。雖為傳統節日，不過亦有創新元素，兩間平安包店分別出售有漫畫人物「蜘蛛俠」及「熊本熊」圖案的平安包。 不過兩間店舖的負責人都表示，始終傳統的平安包較受歡迎，更指銷量較特別版多三、四倍，整體銷情較去年逾一成。 另外，多間渡假屋的負責人亦表示，受惠於三日連假，全數房間今日已租出，生意同樣較去年好，有負責人更指「多七、八成生意」。

郭錦記餅店業務發展總監郭宇鈿表示，今日預計將售出2至3萬個平安包。（黃偉倫攝）

郭錦記餅店售賣平安包多年，今日到餅店買平安包的人流絡繹不絕，店外出現長長人龍。該店業務發展總監郭宇鈿表示，今日預計將售出2至3萬個平安包。由於連續3日假期，長洲遊客較多，郭指整體銷情較去年升逾一成，預計整個節日期間可售約6、7萬個包。

去年郭錦記已與卡通人物合作，推出印有「Hello Kitty」的平安包；今年則與電影《蜘蛛俠：決戰千里》合作，推出印有蜘蛛俠的平安包。郭宇鈿表示，合作志在推廣傳統節日，將太平清醮宣傳到長洲以外的地方，銷情並不最重要。他續稱，事實上市民始終最鍾情於傳統的麻蓉味平安包。

郭錦記餅店售賣平安包多年，今日到餅店買平安包的人流絡繹不絕。（黃偉倫攝）

另一間長洲傳統餅店康蘭餅店，今年亦首次與其他公司合作，製造印有卡通人物「熊本熊」的平安包。餅店負責人郭予泉同樣表示，受惠於3日連假，銷情較去年多逾一成。他又稱，雖然大約8,000個的熊本熊平安包，已經全部售出，不過坦言市民始終較喜歡傳統平安包，銷量多出三、四倍，相信始終太平清醮為傳統節日，市民因而更喜歡宗於傳統。

熊本熊平安包。（黃偉倫攝）

除了平安包，渡假屋亦受惠三日連假。「新鴻運度假屋」負責人叢太表示，今日下午約二時，全數房間已租出，直言：｢生意好過舊年七、八成｣。她表示，每間二人房租金約為700元，較平時只貴4、50元。另外兩個不願透露名字的渡假屋職員表示，房間今日同樣全部租出，二人房間房價同樣為600至700元一晚。

「新鴻運度假屋」負責人叢太表示，今日下午約二時，全數房間已租出。（黃偉倫攝）