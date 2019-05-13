團體指課程發展議會未有前線教師　反映意見難　促政府增教師代表

香港近年屢有師生自殺身亡，學生甚至教師壓力問題備受關注。有前線教師認為，學生壓力與課程內容過多、課時不足有關，惟負責編定課程、課綱的課程發展議會上層委員中並未包括前線教師，官方多只向曾與教育局合作的教師收集意見，令普遍教師只在課程被更改後才被知會，難表達實質意見。課程發展議會下層議會委員提名期料於本月底結束，香港眾志今日（13日）招開記者會，促政府改革課程發展議會組成架構，增加透明度。

鄭家朗指出，現時課程發展議會委員組成比例及機制有欠透明。（鄧穎琳攝）

課程發展議會下層議會委員提名期將於本月底結束，不論是上層或下層的新一屆課程發展議會委員任期將於今年9月開始。香港眾志今日（13日）招開記者會，出席者之一英文科教師、全民教育局代表孔令暉批評，學生壓力與課程內容多、課程編制不佳有關，惟恆常教學、須設計教材的前線老師難以加入課程發展議會上層架構，而教育局舉辦的簡介會僅有兩至三小時，表達意見機會少，難進行專業諮詢。

課程發展議會委員組成有欠透明 會議紀錄過簡

香港眾志常委鄭家朗指出，現時課程發展議會委員組成比例及機制有欠透明，且缺前線教師代表進入掌「生殺大權」的議會上層，更有部分前任或現任委員有親中背景；現時議會制度亦未見未有渠道主動接觸公眾了解意見，質疑議會屬「洗腦教育推手」，憂慮議會成「教育界的人大、政協」。香港眾志成員朱恩浩亦批評，公眾不能列席或旁聽議會會議，會議紀錄過簡，且可延遲長遲七個月才公布，公眾難以得知議會討論了什麼，「連學生會會議紀錄都不如」。

英文科教師孔令暉批評，學生壓力與課程內容多、課程編制不佳有關。（鄧穎琳攝）

應增加公眾、家長及學生參與度

傘下爸媽的家長之一林苑瑜指，家長難以表達對課程的意見，希望政府多聽家長意見，設立民選機制讓家長選出代表進入議會，並多舉辦公聽會讓家長及學生表達意見。中五生趙同學亦表示，中學課程多、課時少，不時須在假期補課追趕課程、考試壓力大，但只能透過網絡及傳媒表達意見，促建立溝通渠道，方便學生表達學習執行上的困難。

立法會議員許智峯直言，過去曾有媒體報導，課程中出現文革內容消失不見、六七暴動史料不全等情況亦與議會透明度低有關，他將於下月的教育事務委員會會議據出要求討論及跟進課程教育議會改革事宜；而立法會議員區諾軒亦認為，課程發展議會不夠「貼地」，應增加公眾參與，將於本月底據出口頭諮詢，表達有關訴求。

許智峯（前排中）表示，將於下月的教育事務委員會會議提出要求，討論及跟進課程教育議會改革事宜。（鄧穎琳攝）

香港眾志將發起聯署行動，呼籲公眾支找改革課程發展議會，要求政府增加議會的透明度，讓公眾及前線教師有更多機會參與課程編制。