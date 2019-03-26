教師專業發展專責小組發表報告　倡增小學校長人工、最高達12萬

由教育局成立教師專業發展專責小組，今日（26日）舉行傳媒簡報會，小組主席邱霜梅講解報告時表示，經參考海外經驗及業界意見後，提出共18項建議，包括調整中、小學校長薪酬及人手安排，增加小學中層主任職位人手等。

教師專業發展專責小組建議，對校長、副校長及薪酬進行調整，以及增加小學中層主任職位人手。（鄧穎琳攝）

在2017年11月成立的教師專業發展專責小組，主責研究建立教師專業階梯的可行方案，包括為落實教師職位學位化時間表，中、小學及特殊學校管理層的職級安排等。小組主席邱霜梅今會見傳媒時表示，小組完成報告並提出共18項建議，以提升和促進教師專業發展。

報告建議改善公營小學的中層管理人手，將主任級教師比例由現時每3班1名增至每2班1名。（資料圖片） 教師專業發展專責小組報告指出，小學校長經歷了全日制、校長資格認證要求等多項教育變革，校長工作日益複雜繁重，惟薪酬多年來未有調整；而副校的高級小學學位教師職級只較小學學位教師頂薪點薪金只相差約1,500元，難吸引教師任副校，故小組建議調整多年沒改動的小學校長薪酬，以及提升小學副校長的頂薪點。 小組建議將一級小學校長的薪級由現時薪級點的38至41，增至44至47，即頂薪點可由現時最高9.3萬增至約12萬元，增幅接近3成。副校則由現時最高的7.1萬元，增至逾8.5萬元。小組另建議增加小學副校數目，若24班或以上小學，副校數目可由現時2人增至3人，18至23班的小學則由1名副校增至2名副校。 報告亦建議改善公營小學的中層管理人手，包括將主任級教師比例由現時每3班1名增至每2班1名，以領導主要科目組別及校本發展等項目；以18班小學為例，主任級教師將由6名增至9名，特定措施下的主任級教師職位則由2個增至3個。而現時教育措施下的額外職位將維持不變。

葉建源形容報告建議合理，能回應業界的明確訴求。（資料圖片/鄧倩螢攝） 教育界立法會議員葉建源形容，報告建議合理，能回應業界的明確訴求。他解釋，以往小學多由基層學位教師分擔主任職務，但在推行教師學位化下，應重新安排職務以避免混亂，而中學人手比小學多約一倍，故增加小學中層管理人員及調整校長、副校薪酬的建議合理，可令小學編制應更接近中學。 專責小組表示，早在去年11月向教育局提交有關小學人手安排建議，料政府能盡早跟進及實行，惟由於建議薪級涉及公務員職位的薪酬變動，政府需考慮財政及建議帶來的影響，而政府內部正進行一系列跟進措施；至於政府早前預留每年約五億元經常性開支，用於小學校長、副校長薪酬調整及小學中層主任管理職位的開支是否足夠？小組成員兼教育局副秘書長黃邱慧清透露，政府正就財政承擔作最後估算。

中學方面，小組建議將24班或以上中學的副校數目由2增至3；而擁有18班或以上學校的中學校長亦可升為一級中學校長，門檻較以往須達24班或以上低；而二級中學校長的班數亦由現時15至23班調低至12至17班。小組亦建議調整公營普通中學副校人手安排，如有24班或以上的學校，副校人手可由現時2名增至3名，15至23班維持2名副校；12至14班則由0副校增至2副校。

香港中學校長會主席鄧振強歡迎報告，形容建議能回應業界訴求。相信下調一級中學校長的班數要求有助穩定業界生態。他解釋，香港學童人口趨於穩定，不少中學的單數維持18班，若維持要求24班或以上的學校校長才能獲一級校長薪酬，不少校長會於1至2年轉校，「對18班學校發展不理想」。他又說，由於中學事務主要分為三部份（課程學與教、學生成長支援、學校行政與對外聯繫），較多班數學校增至三名副校的建議，能平均分配職務。

近年本港出現多宗小學校政問題，包括浸信會沙田圍呂明才小學帳目混亂等。（資料圖片/梁鵬威攝）

近年本港出現多宗小學校政問題，如興德學校影子學生風波、浸信會沙田圍呂明才小學帳目混亂，以及東華三院李東海小學有教師墮斃悲劇，矛頭均指向校長。被問到如何說服公眾小學調整校長薪酬時，小組成員兼津貼小學議會主席蘇炳輝則表示，小組不會就個別事件作討論，而是探討長遠策略，希望能吸引優秀人才加入教育行業。

而教師專業發展專責小組主席邱霜梅則回應指，小組接觸到眾多校長和前線教師中，絕大部分均是有心及為教育默默耕耘的教員；她形容有關事例「全部都係好好嘅反面教材」、「反思工具」，相信提供校長培訓機構時滲入課程中，社會能從錯誤、失敗中學習。

此外，專責小組參考海外經驗後，建議表揚優秀教師，如在學校設立「專家教師」，讓學校按校本需要，調配職位予「專家教師」成中層領導教師，帶領學校的學與教發展。鄧振強認同建議，指現時中層領導教師主要為科主任或訓輔主任，他們均需負責行政工作，而建議下的「專家教師」料毋須承擔行政職務。

「過去對教學有興趣的教師，若不想管理行政，難有晉升機會，而（專家教師）建議符合業界需求，為教師能提供多軌道晉升機會，相信能帶動教學氣氛。」 香港中學校長會主席鄧振強

鄧振強建議，專家教師的晉升機制可參考一般教師晉升機制，包括須通過教學觀察、晉升面試，再由校董會作最後決定，不會出現校長專權情況。