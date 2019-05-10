【麻疹爆發】新增2宗麻疹個案　27歲女病人潛伏期內曾到訪菲律賓

繼於本月1日錄得新一宗麻疹個案後，衞生署衞生防護中心公布，今日（10日）正調查2宗麻疹個案，分別涉及一名47歲男子及一名27歲女子，二人呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，均情況穩定。根據病人提供的資料，二人於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。其中女病人於潛伏期內曾到訪菲律賓，病毒傳染期內則沒有外遊。

衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查2宗麻疹個案。（資料圖片）

防護中心公布，截至下午4時，今日錄得2宗麻疹個案。一名47歲男子，過往健康良好，於5月6日出現咳嗽，並於5月8日開始發燒及出疹。他於該兩天分別向私家醫生求醫，並於5月8日到威爾斯親王醫院急症室求醫，翌日入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，接種麻疹疫苗紀錄不詳。他於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。

第二宗個案涉及一名27歲女子，過往健康良好，她於5月4日開始發燒，並於5月8日出疹。她於5月8日向私家醫生求醫，同日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫及入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，接種麻疹疫苗紀錄不詳。她於潛伏期內曾到訪菲律賓，病毒傳染期內則沒有外遊。

根據病人提供的資料，二人於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

衞生署發言人提醒，麻疹的潛伏期，即由感染後到發病的時間，為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

至於在香港國際機場實施的防控麻疹措施，機場疫苗接種站今日截至下午6時，為4人接種麻疹疫苗，累計已為8,393人接種。由明日（11日）至17日（星期日及公眾假期除外），麻疹疫苗接種將提供予下列機場員工：（1）1967年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過麻疹；或（2）能出示其對麻疹抗體（IgG）呈非陽性反應化驗證明的人士。

接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持600劑。機場麻疹疫苗接種站的地點為機場行政大樓多用途活動室（二號客運大樓第五層），服務時段為上午10時至下午1時、下午2至6時，星期日及公眾假期除外。