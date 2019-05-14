【曾蔭權案】曾就行為失當罪作最後嘗試　今作終極上訴

前特首曾蔭權被指在處理數碼廣播牌照時，與有份申請的公司的股東黃楚標商討深圳物業的租約，卻未向行政會議申報，因而被控公職人員行為失當，並被裁定罪成，經上訴後減刑至12個月，曾早前已服刑期滿出獄，但他仍有定罪的裁決尋求終審上訴，案件今（14日）在終審法院審理。

曾蔭權就其公職人員行為失當罪作終極上訴。（歐嘉樂攝）

曾蔭權於去年12月取得終審法院的申請上訴許可時，未有申請保釋。而他已完成所有刑事，於本年1月獲釋。

談租約未申報

他現時涉及的控罪，指曾於2010年1月1日至2012年6月30日，以特首及行會主席的身分，參與處理雄濤廣播的牌照等3 項申請時，未有向行會申報，他正與雄濤股東黃楚標就深圳東海花園物業在談租約。

曾原被控3罪終只有1罪成

他原被控2項裁定公職人員行為失當罪和1項行政長官接受利益罪。他於2017年被裁定1項行為失當罪成，另一相同控罪則不成立，被判囚20個月。

至於行政長官接受利益罪，陪審團達成大比數有效裁決。該罪於同年重審，陪審團同樣未能達至大比數裁決，律政司決定不重審該罪。上訴庭於去年駁回其定罪上訴，但把刑期減至12個月。

案件編號：FACC 29/2018