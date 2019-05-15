旅發局新主席彭耀佳：貿易戰料影響旅遊業　夥Google提升旅客體驗

怡和控股副行政總裁彭耀佳上月出任旅發局主席，接替任期屆滿的林建岳。彭耀佳接受《香港01》訪問時表示，在中美貿易戰下，香港旅遊業、特別是商務旅遊方面難免受到影響。而他出任主席後，其中一個工作重點是設法提升本港旅遊業及相關行業的服務質素，以挽留舊旅客、吸引新客源。 而旅發局正和Google合作，將本港旅遊資訊融入Google服務，首階段已將香港的盛事活動融入Google的搜尋引擎，下一階段會將獲「優質旅遊服務」認證的商戶資料，融入Google地圖，為旅客提供更多便利。

怡和控股副行政總裁彭耀佳接掌旅發局。（資料圖片／張浩維攝）

料中美「開戰」影響商務旅客明顯

彭耀佳本身是「公職王」，參與的公職包括香港公益金名譽副會長、香港總商會理事會理事、香港僱主聯合會主席、香港教育大學校董會主席、醫院管理局成員、瑪麗醫院及贊育醫院醫院管治委員會主席等等。他在接受《香港01》訪問時坦言，今次是他首次出任和旅遊業相關的公職，但他指，他本身的工作有不少都和旅遊業相關，因怡和集團下有酒店、餐飲等業務，相信這些經驗有助他投入旅發局的工作。

不過彭耀佳甫上任，碰上中美貿易戰再度開打，他相信中美再度「開戰」對本港旅遊業難免有影響，除經濟前景不明會窒礙外遊意欲，對商務旅客的影響更會較為明顯。

中美貿易戰：美國總統特朗普周一（13日）在美股中段稱，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平會面。惟投資者仍對達成協議的前景愈見不明朗，擔心貿易爭端會繼續惡化。（路透社）

彭耀佳續指，雖然在貿易戰下，香港的旅遊業顯得被動，但他認為最重要始終是提升本港的旅遊業和相關行業的服務質素。因為現時出外旅遊已成為全球各國民眾生活不可或缺的一部分，不少人每年可能會外遊好幾次、去好幾個目的地，如果香港有較好的服務水平、繼續是旅客外遊的首選目的地，將可緩減部分衝擊。

而且，彭耀佳在訪問中多次強調「笑容本來就是免費」，如果旅遊業相關從業員有較佳的服務態度，相信旅客「貼士都會畀多啲」。

旅發局和Google已開始首階段合作，在Google搜尋Hong Kong時將顯示本地旅遊盛事資訊（見右下方）。（Google截圖）

Google輸入「Hong Kong」 即顯示香港旅遊盛事

旅發局方面亦透露，其官方網站正進行大規模更新，除了加強提供旅遊資訊，更會和Google合作，經Google服務直接為旅客提供旅遊資訊，是全球首個旅遊部門和Google開展旅遊合作。

旅發局總幹事劉鎮漢指，和Google的首階段合作，主要是搜尋引擎方面，例如在Google搜索關鍵字「Hong Kong」，就會顯示香港旅遊盛事的資料、連結，如近期顯示的就是6月14日起的香港龍舟嘉年華。

至於下一階段的合作，則是將「優質旅遊服務」計劃融入Google地圖。劉鎮漢指，現時Google地圖本身亦會提供商戶資料，但旅發局「優質旅遊服務」計劃下有近萬家商戶，資料庫更龐大、精準，而且日後Google地圖會顯示商戶資料外，更會附有計劃的熱線電話，直接處理旅客的查詢、投訴等事宜，較一般Google地圖資訊對旅客有多一重保障，亦可按旅客的喜好，推送合適的旅遊資訊，有關服務預計在今年底或明年初正式推出。

旅發局總幹事劉鎮漢（右）指，下一階段會把優質旅遊服務計劃的近萬家商戶資訊整合進Google Map，為全球首個同類服務。左方為旅發局新主席彭耀佳。（溫偉俊攝）

劉鎮漢透露，這項計劃已籌備近兩年。但為何旅發局選擇和Google合作、融入Google服務，而不是推出一個自家新App？他解釋，如果推出新App的話，需要額外資源向旅客推廣，若能融入Google服務，相信更加切合旅客搜尋旅遊資訊的習慣。而Google本身能夠為網民提供更豐富及可靠的資訊、商戶亦可有更佳推廣渠道，劉鎮漢相信這次合作將可促成多贏局面。

然而，由於不少內地旅客未必會用Google服務，內地本身亦沒有如Google般高度整合的資訊平台，因此如何將這套模式搬到內地，仍需要再研究。