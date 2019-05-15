【消委會】「兩匹」窗口冷氣機測試　豐澤牌評分勝貴$1800日立牌

踏入夏季，冷氣機成為大多香港家庭必需品。消委會今日（15日）出版的最新一期《選擇》月刊，公布14款「兩匹」窗口式冷氣機的測試結果，兩款變頻式冷暖空調機分別取得滿分及近滿分成績，惟抽濕表現不及傳統定頻式冷氣機。 至於傳統定頻式冷氣機，售價6,188元的豐澤牌產品評級排首位，得分比每部售價近8,000元的日立牌產品為高；後者被揭雖獲1級能源效益標籤，惟測試結果顯示屬較差的2級水平，且每年電費為14款產品中最高。 傳統定頻式冷氣機售價表面較「親民」，惟每年電費比變頻式冷暖空調機為高，最大差異每年659元。以個別差品比較，快則四年半機價及電費總和已打和。

踏入夏日，消委會相隔近八年，再測試冷氣機樣本。（網上圖片）

消委會委託本港獨立實驗室，參考廠商普遍使用的國際標準，測試14款窗口式冷氣機的功能及安全程度，當中有12款為定頻冷氣機，2款為首次進行測試的變頻式冷暖空調機。

首測試變頻式窗口機 每年電費平過定頻式冷氣機

結果顯示，普遍定頻式冷氣機的能源效益較2011年的測試有進步，但電費仍較兩款變頻式冷暖空調機電費昂貴。以每年開180日冷氣、每日12小時，每度電1.2元估計，定頻式冷氣機每年所需電費介乎1,850至1,970元，而售價較高的變頻式冷暖空調機，每年電費只需約1,311及1,326元，即最大差距為659元。

以每部售價12,500元的Panasonic變頻式冷暖空調機（型號：CW-HE180KA），對比售價5,399元的美的定頻式冷氣機（型號：MWH-18CM3X1），兩機售價相距7,101元；估計每年製冷所需電費，Panasonic為1,326元，美的卻要1,862元，相差536元，以此推算Panasonic的用家使用13.2年，所需總支出（機價加期內電費）與電費較貴、機價平一半的美的型號，其實相若。

上述個案「打平」時間較長，可比較另一例子。電費較平的樂信牌Rasonic變頻式冷暖空調機（型號：RC-HE180K），每部10,980元，每年電費估計1,311元，比對售價7,980元的日立定頻式冷氣機（型號：RA-18MDF），其電費每年1,970元，較樂信牌型號多659元。樂信牌用家只需用4.6年，就可追回與美的型號的機價（3,000元）差距。

Panasonic變頻式冷暖空調機（型號：CW-HE180KA）沒有倒汗水問題，是今次14款測試產品的「次機王」，但售價也是最高。（Panasonic網頁圖片）

僅一款完全沒有出「倒汗水」

至於測試倒汗水的「機身出汗」測試，珍寶（型號：AFWR18FAT）、約克（型號：YGAF18AA）、格力（型號：G1818VM）及東芝（型號：RAC-H18ER）四個定頻式冷氣機樣本，未能通過「機身出汗」測試，出現倒汗水情況，風向葉上有水分冷凝，且間中有少量倒汗水滴下，因而未能通過這項測試。

另外九款於機殼上發現有水分冷凝，但情況都屬輕微，也算符合標準要求，只有Panasonic產品（型號： CW-XV1815EA）沒有發現任何問題。

日立定頻式冷氣機（型號：RA-18MDF）被指能源標籤1級，與測試結果不符。（網上圖片）

日立定頻式冷氣機能源標籤1級 測試僅屬2級

其中日立定頻式冷氣機（型號：RA-18MDF）的能源標籤標示為1級，卻在測試中被評為2級。日立回覆消委會時，提供了獲機電工程處認可的獨立實驗室測試報告，指能源效益較消委會測試量度到的為高；又表示產品在嚴謹監察程序下生產，沒有在產品規格上作出任何更改。

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+ 18 + 17 + 16

豐澤牌產品（型號：FWAD19M18）性價比高，在定頻式冷氣機樣本中排首位。（豐澤網頁圖片）

樂信牌變頻式冷暖空調機評分最高

以5分為滿分，售價10,980元的樂信牌Rasonic變頻式冷暖空調機（型號：RC-HE180K），獲得滿分，比最貴的Panasonic變頻式冷暖空調機（型號：CW-HE180KA），高出0.5分。

至於定頻式冷氣機方面，最高取得4分，共有七部，當中售價6,188元的豐澤牌產品（型號：FWAD19M18）在製冷量吻合程度、製冷季節性表現系數（CSPF）和估計每年製冷所需電費（1,858元）等評級較高，而抽濕表現取得滿分，壓低每部售價7,980元的日立牌產品（型號：RA-18MDF），後者只得3分，是14個產品中最差，相信能源標籤不符及每年電費（1,970元）偏高被明顯扣分。

Rasonic變頻式冷暖空調機（型號：RC-HE180K），以滿分成為今次測試「機王」。（信興機構網頁圖片）

使用變頻機想省電 需要特別方法

消委會提醒，變頻式冷暖空調機效能高、省電，但由於設計較複雜，購買前應留意安裝位置是否足夠。而環境潮濕、房間大、同時開抽氣扇或多人聚集，亦會增加製冷所需電力。若想額外省電，使用變頻機者可在開機初期僅設定比室溫略低的預期溫度，其後每15分鐘將目標溫度逐步調低，直至達到理想溫度。