【冷靜期】美容業促擱置立法　消委會反擊：業界自願制約成效不彰

政府早前建議為美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期，多個美容業團體今日（5日）開記招表明反對，又引述調查結果指近半受訪業界表明或因而「執笠」。 消費者委員會今日（5日）傍晚發新聞稿回應指，美容業的高壓銷售手法為人詬病，惟業界推行的自願性冷靜期，多年來成效不彰，有必要强制立法，增加阻嚇力，亦可直接維護消費者權益。 不過，消委會強調，無單一方案可解決所有問題，必須多管齊下，包括立法加強規管、業界自律和嚴守法規，以及加強消費者教育等。

「美容業冷靜期立法關注組」要求港府擱置冷靜期立法。（資料圖片）

消委會表示，過往業界的自願性冷靜期，一般都受不同條款細則所約束，有違原意。立法設立强制性冷靜期，則可增加對不良商戶的阻嚇作用，提升消費權益的保障，長遠重建業界形象和消費者的信心。消費者在遇到高壓銷售時，毋須提出理由，亦可盡快取消交易，取回付款，直接維護消費者權益。

至於濫用等執法問題，消委會認為政府的建議已作允份考慮和作出平衡，亦希望業界持開放態度提出意見，讓立法工作盡快得以落實。

消委會總幹事黃鳳嫺曾多次促請港府盡快就冷靜期立法，以監管健身及美容業的不良銷售手法。（資料圖片）