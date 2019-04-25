【太和限冷令】火警數月後再跳掣　限開冷氣免攬炒　居民：撐住呀

大埔太和邨喜和樓年初因電錶房火警致全幢大廈停水停電。中電事後借出4個臨時配電櫃予喜和樓應急，惟電量仍未完全恢復，居民需按法團訂立的省電指引用電。可是每周二（23日）疑居民用電過多，導致晚上8時突然跳掣，停電一小時，部分居民受影響。有居民在社交平台發文指，夏天將至，相信有居民已按捺不住開冷氣，但如每戶都不遵從用電指引，最終只會再次跳掣。有居民直言，現時全幢大廈在玩「自律」、「人性實驗」的遊戲，只有集體合作才能避免「攬炒」。

法團近日已張貼通告，呼籲居民節省用電，並指電梯限制每次最多10人乘搭。

現依賴中電臨時配電櫃 新配電櫃預６月完成安裝

今年1月14日，喜和樓電錶房火警，燒燬電力裝置，現時依賴中電借出的四部臨時配電櫃供電。法團三月已與公證行及保險公司的磋商完畢，並於3月11日訂購新配電櫃。根據法團通告，中電公司亦於3月下旬審批新製櫃的程序，現時正等待安裝新配電櫃，預計最快6月完工。

法團發用電指引 電梯有限度使用

現時大廈依賴中電提供的臨時配電櫃供電，而大廈管業處人員評估過電量仍未能完全恢復，故建議每户獲配625W用電量。由於正值非常時期，法團發出《喜和樓最新用電指引》，呼籲居民遵守指引、節省用電。指引建議，每戶可同一時間使用兩支光管或慳電膽、兩部抽風扇或風扇、一部雪櫃、一個寬頻機、一個無線路由器及兩個電話充電器。

建議冷氣只在三個時段使用

至於高電量電器則規定在上午9時至12時、下午2時至5時，以凌晨零時至4時使用，當中包括電煮食用具、電熱水爐、冷氣機等。另外，喜和樓有6部各載16人的升降機，但因省電關係，現僅開放4部運作，通通告並限制每次最多10人乘搭。

居民網上留言勿攬抄：撐住呀！

大批居民在「太和的後裔─太和邨法團監察組」的群組大吐苦水。有人指天氣酷熱，家中小孩已熱到「出熱痱」;另有居民留言，擔心5月人人開冷氣，會停電「攬抄」，屆時一旦停電，人人都要摸黑行樓梯，故呼籲街坊「撐住呀！」

因省電關係，現僅開放4部電梯運作，並限制每次最多10人乘搭。 （陳諾希攝）

鍾太表示，以往夏天要開兩部風扇才可入睡，但近期為省電，只敢開一部風扇。 （陳諾希攝） 住戶省電只敢開一把風扇 餐廳涼冷氣消暑 居於10樓的鍾太表示，以往夏天要開兩把風扇才可入睡，但近期為省電，只敢開一把風扇，「唔開風扇訓唔到教啊！」。由於保安問題，鍾太夜晚也不敢打開木門乘涼，空氣流通差，家中更加悶熱。夏日將至，鍾太表示會到餐廳涼冷氣消暑。 另外，鍾太亦會選擇避過返工返學的高峰期，才乘電梯落樓買餸。鍾太指，現時乘電梯是個大難題，因省電關係，每次僅限10人乘搭，許多時高層居民已「企滿」，且一見到滿10人就不會再讓人進入，「好易俾人鬧，一見到企滿10個人就會鬧」。鍾太擔心無位，有時唯有花費更多時間先搭上高層，再返回地下。