張健華兩涉風化案均脫險　求訟費露案情　間接揭發非禮視障女童案

張健華被指30多年前非禮一名視障女生，今（16日）被定裁定5項指他在1982至86年干犯的非禮罪全部罪成，將於下月6日判刑。 這是張首次因風化案被入罪，卻非他首次被控。事實上，張早有「前科」，且事主均為殘障或智障人士，但他兩次被控皆因女事主口供矛盾，或是事主無法出庭作證而脫罪或撤控。張2016年獲撤控後指控方無理檢控要求訟費，法官拒絕之餘，在判詞中透露了案件細節，更直言是被告的幸運，是社會及受害人的不幸。 事件惹來各方關注，本案的視障女事主亦得悉有關新聞後，決心把她30年前遭張性侵的經歷訴說出來，亦間接引發是次的審訊。

被告張健華被指藉詞教游水非禮視障女童。（梁鵬威攝）

+ 7 + 6 + 5

首案兩女事主智商低於50

張健華曾為註冊社工，於1997年與友人合資開設康橋之家，為智障人士提供住宿護理服務，並出任院長及董事。2004年，有宿舍職員看到當時約23歲的女院友哭泣，遂詢問原因，在旁約33歲的女院友說出被張侵犯，職員翌日報案。案情指，2002年9月至2004年3月間，張先後帶智商低於50的兩人回房狎玩，上下其手，事後再以蛋撻、牛肉乾等安撫她們。

女事主庭上推翻口供

法官指，較年長的事主在辯方盤問下推翻之前的口供，稱因盼遷離康橋而訛稱被非禮；另一名事主作供時則未能再講述事件經過，又反覆表示不喜歡被告。法官認為兩事主為好朋友，難免會互相述說不幸經歷，且對被告有其他指控的院舍職員又常接觸她們，故不能肯定兩人的證供為真。法官明白公眾關注此案，但基於寧縱毋枉的原則，判張無罪兼得堂費。

十年後再被指性侵智障女宿友

10年後，張再被指性侵犯當時21歲、智商屬8歲的女宿友。事源2014年8月，事主母親前往院舍探望女兒，有院友向她展示手機短片，鏡頭隔著磨砂玻璃，隱約拍下張健華在辦公室內與其女兒似有「不雅行為」。事主被追問下指張用下體碰其私處，其母隨即報警。張警誡下保持緘默，其後被控以一項「與精神上無行為能力的人非法性交罪」。

該案原定於區域法院審理，但因女事主精神狀態不宜作供，案件一再押後，至2016年，控方終無奈撤控。

區域法院法官陳廣池2016年拒絕張健華的訟費申請時，亦透露張獲撤控的因由。（資料圖片）

張索訟費官判詞揭內情

惟事後張反指律政司在證據不足下提控，導致審訊拖長，對他造成心理負擔和壓力為由，申索訟費，又稱在未得法援時花逾19萬聘請大律師。

法官陳廣池在同年10月下達判詞，指張自招嫌疑，拒絕其申請，並在解釋其理由時，提到事主事發後兩年間，先後接受了6次醫療評估，均被評定患有創傷後壓力症及智障。律政司諮詢專科醫生後，認為出庭應訊或會對事主造成巨大壓力，令她難以康復，只後才撤回起訴。又透露警方調查時，有從張的辦公室垃圾桶中檢獲6張精液紙巾，精液中含有脗合張和事主DNA的混合物。

曾解釋精液因夢遣而留下

已年過50的張健華事後接受傳媒訪問稱，精液是夢遺留下，又指是事主進房找他，並伸手入垃圾桶內，要求飲用與垃圾桶內一樣的飲品，混亂間因為推跌了垃圾桶，故有些液體才會濺出，所以垃圾桶內才有雙方的DNA。

然而，他向記者展示給予律師的文件中，就寫上「紙巾是我打飛機後先放在垃圾桶」。對此，張辯稱是律師教他改口供，「如果寫夢遺，我要請法醫驗身，我無錢請法醫，先寫打飛機。」

康橋之家前院長張健華去年被控與智障女院友非法性交，最終控方因事主不適宜上庭作供被迫撤控，事件喚起社會關注精神障礙人士的法律權利。（資料圖片）

曾自言：除非我短 是牙籤

他再解釋，「不雅影片」是女院友突然鬧脾氣，他大聲喝罵叫院友離開房間，但對方不肯，並在辦公室內拉扯。張強調，案件的癥結是「有無性交」，而驗身報告指事主是處女。「除非我短、是牙籤，否則處女膜無可能唔穿。」

Facebook曾有逾十萬人聯署

陳官在其判詞曾形容，控方是無奈地撤銷對被告的指控，明言「這可說是被告的『幸運』，也是受害人或社會的『不幸』。」有立法會議員於facebook發起聯署，促請「社會工作者註冊局」跟進事件，逾十萬人參加。同時，警方透露會研究可否讓事主以其他方式作供，及調查有無其他受害者。據悉，相關化驗報告有「第一受害人」及「第二受害人」的字眼，懷疑所涉受害者其實不止一人。

張健華涉嫌在1983至1986年間多次非禮一名小學生被捕。(資料圖片)

報道勾起女事主30年前回憶

聲稱30多年前曾遭張性侵的女事主，在聆訊時曾提到，她在2014年聽到有關張的報導，憶起她當年難堪遭遇，心想：下次再聽到有關張的新聞便會報警。最終在2年後、法庭就張要求堂費的申請被拒的報導中，再聞張的名字，便決心報警，張亦在翌月被捕，至2017年12月正式被起訴。

張涉及的刑事指控，繼這案完結後，相信可暫告一段落。但張仍要面對多宗民事索償，包括2014年涉與智陪女院友非法性交一事中，女事主的母親有就該事件向張、康橋護理服務有限公司，及智友集團有限公司等作民事索償，案件尚待審理，排期至年末作核對列表審核聆訊。