張健華管理康橋之家問題多　性侵事件兼6院友死　現淪三失中年

不止一次涉非禮指控的視障人士張健華，被指30多年前在母校五度非禮一名小學女生，今(16日)被裁定5項非禮罪全部罪成，將於下月6日判刑。 張曾為註冊社工及任私營殘疾人士院舍院長，本案之前他已兩度涉及侵犯女院友事件，均未被定罪，惟他在2016年因女事主無法出庭獲撤控，他為索訟費令事件受關注，繼而被發現他所管理的「康橋之家」亦問題多多，更被傳媒揭發其院舍8個月內有6院友離奇死亡。事件揭發後，張被撤院長職務，社署去年永久註銷其註冊社工資格，張罪成後更失後自由淪為階下囚，令他成了「三失」中年。

張健華在區域法院被裁定5項非禮視障女生罪成。（盧翊銘攝）

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97年成立康橋涉未申報利益

康橋之家於1997年由張健華與朋友合資開設，主要收容智障人士。出任的院長及董事的張，此前受聘於基督教香港信義會社會服務部，惟他未有申報在康橋的利益，翌年遭信義會解僱。

張指解僱通知書的大部份內容與事實不符，要求根據個人資料私隱條例修訂內容。信義會拒絕，直指張任職旗下的天恩宿舍期間，游說同事到康橋工作，亦明知下屬有可能濫用機構病假，也不執行紀律行動，且沒有報知機構。

兩涉性侵康橋女院友

2004年，張涉於2002年至2004年在康橋非禮兩名智障女院友被起訴。由於事主證供矛盾，法庭基於寧縱毋枉的原則，裁定他無罪釋放。10年後，張疑與一名居於其院舍內的年輕智障女院友非法性交再被控，經兩年處理，事主被評定患有創傷後壓力症及智障，不宜出庭作供，控方於2016年無奈撤控。

康橋之家前院長張健華去年被控與智障女院友非法性交，最終控方因事主不適宜上庭作供被迫撤控，事件喚起社會關注精神障礙人士的法律權利。（資料圖片）

事件喚起社工界關注

案件惹起全城憤怒，社工總工會質疑社署有無定期要求院舍持牌人上報刑事定罪或檢控紀錄，以及突撃檢査殘疾人士院舍。有質疑指，張於2014年已涉性侵院友，但翌年10月康橋仍然獲批豁免證明書，為期年半，社署則解釋院舍在性侵案發報警後已即時解僱張。

另外，亦有人要求社會工作者註冊局應永久撤銷張的註冊社工資格。不過，按社工註冊條例規定，註冊局只能向社會工作者進行紀律聆訊，而張健華當時已沒有於註冊局續期，嚴格來說已非社工。

8個月內6院友離奇身亡

同時，傳媒發現該年康橋在短短8個月內已有6宗院友離奇身亡事故。一名14歲自閉症院友於康橋徒手拆卸窗花，墮樓身亡。死者母親指兒子入住後，身體總不時出現來歷不明的傷痕。她有次詢問兒子的手為何紅腫，兒子回應是「職員打打」。她更從院友聽聞司機因其子不懂自理大小便，竟將糞便塗抹他臉上羞辱他。

無牙院友被餵食麻糬梗死

另外，有平日需要食用刻意切碎的餐點的院友，因誤食正常飯餐而死亡；沒有牙齒的院友被到場探訪的義工餵食麻糬，當日現場未有人手為她急救，最終她鯁噎至死。有員工說，部分院友的死亡是源於院舍長期人手不足，甚至要院友幫忙工作，員工更表上亦出現從未露過面的「幽靈員工」。

康橋爆出連串醜聞，公眾要求跟進之聲愈加強烈。社署殘疾人士院舍牌照事務處加緊巡查康橋，並於同年11月決定撤銷其「豁免證明書」，成為2013年實施殘疾院舍發牌制度後的首例。社署強調「釘牌」與性侵無關，而是因為院舍未能就8月及9月發出的書面糾正指示，於限期內改善院舍環境。

《香港01》發現康橋在短短8個月，已出現6宗院友離奇死亡事件，包括2個月前14歲智障童開窗跳樓。（陳焯煇攝）

張曾欲重操殘疾院業務受阻

雖然張的院長及社工身份雙雙被撤，但他於2017年疑欲以另一方式重操殘疾院舍業務，雖然康橋之家被「釘牌」，但康橋的母公司「智友集團有限公司」仍有經營其他殘疾院舍，包括位於葵涌和宜合道的「沐恩之家（總院）」，張曾於前年7月向公司註冊處提交文件，委任自己成為該集團董事。

但智友亦同時要求撤銷有關文件，法庭於去年2月底裁定張敗訴，張原本再告智友集團的行政總裁及兩名前董事，指他們侵吞公司資產，惟智友最終獲法院頒令，禁止張再以公司董事身份行事，張並需付30萬元訟費。

社工牌永久被釘

註冊局11月亦表示約兩年前收到張健華涉性侵女院友的投訴，最近獲得投訴人重新確認，將展開紀律研訊。張健華最終於去年3月，被永久註銷其註冊社工資格。